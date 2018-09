Fachhochschulen: Aufstieg durch die gläserne Decke

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Alle rangeln um den Nachwuchs. Auch die Hochschulen. Die meisten Abiturienten wollen ohnehin an die Universitäten. In Brandenburg studieren nur 28 Prozent an den vier Fachhochschulen. Damit diese im bundesweiten Wettbewerb attraktiver werden, wurde das Zukunftsprogramm Fachhochschulen ins Leben gerufen.

Das ist in Deutschland einmalig, erklärte die Präsidentin der Fachhochschule Wildau, Ulrike Tippe, am Montag in Potsdam. Künftig sollen jährlich 3,1 Millionen Euro zusätzlich an die Bildungseinrichtungen fließen. Finanziert werden damit 22 zusätzliche Stellen, zwölf davon Professuren. Damit soll die Forschung gestärkt werden und die besten Studenten Möglichkeiten erhalten, zu promovieren. „Bisher gab es eine gläserne Decke, durch die die Absolventen der Fachhochschulen kaum durchkamen“, beschrieb sie die Situation.

An der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung in Eberswalde promovieren bislang vier bis sechs der rund 500 Absolventen, erklärte Präsident Wilhelm-Günther Vahrsohn. Künftig könnten es doppelt so viele sein. Das erhöht das Ansehen der Hochschule, gibt Chancen beim Marketing, bei der Einspielung von Drittmitteln und macht die Einrichtung auch für jene Studenten attraktiv, die in die Forschung gehen wollen, prophezeit Vahrson. Außerdem könne man in Kooperationen mit Universitäten eigene Themen durchsetzen, wenn man das Personal mitbringt. Die Eberswalder Hochschule bewirbt sich mit einem Projekt zu Landnutzung und Biodiversität um die Mittel. Dabei soll geklärt werden, warum in den letzten 25 Jahren 75 Prozent der Insekten verschwunden sind, erklärte Vahrson.

Da auch der Mittelbau mehr Stellen erhält, werden Professuren an den Fachhochschulen attraktiver, erklärte Wissenschaftsministerin Martina Münch (SPD). In den letzten Jahren sank die Zahl der Bewerber bei Ausschreibungen immer weiter ab. Einige Besetzungen für Professorenstellen mussten abgebrochen werden, so Vahrson.