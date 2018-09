Mitmachangebote für die ganze Familie

Tierische Mitgestalter: Mitglieder des Jagdverbandes des Altkreises Seelow lockten am Landratsamt mit Infotafeln, einem Quiz und Auskünften zu den vielen Jagdhunden. Später gestalteten die Jäger auf der Bühne eine Vorführung mit ihren gelehrigen Vierbeinern. © Foto: Johann Müller

Mit Spannung erwartet: Viele Familien schlossen sich am Freitagabend dem Fackelumzug an. Der führte erstmals direkt ins Stadion, wo dann die Landesmeisterschaften der Jugendfeuerwehren eröffnet wurden. © Foto: Johann Müller

Kleingärtner: Maritta Siemer, Helga Schäffner, Karin Hapke, Kay Hoffmann und Bettina Schmidt ( v.l.) boten Produkte an. © Foto: Johann Müller

Kruschel als Fotoobjekt: Birgit Bergemann, Enkel Tyso und Freund Cody, Alia, Jenna Kleemann und Tochter Aleeya (v.l.) ließen sich am MOZ-Stand mit dem lustigen grünen Monster fotografieren. © Foto: Johann Müller

Beste Stimmung: Die herrschte an beiden Festtagen. Auf dem Marktplatz nutzten die Besucher die vielen Sitzgelegenheiten, um bei Bier, Cocktails oder Limo mit Bekannten zu plaudern oder dem Bühnenprogramm zu folgen. Viele Helfer hatten Stände, Bänke und Tische aufgestellt. Die reichten vor allem an den Abenden längst nicht. Im Zentrumsbereich waren alle Treppen, Borde und andere Sitzgelegenheiten besetzt. © Foto: Johann Müller

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Seelow. Das 23. Stadt- und Schützenfest lockte wieder Tausende. Unzählige Helfer, Organisatoren, Vereine sowie Akteure der Fahrgeschäfte und an den Versorgungsständen sicherten einen reibungslosen Ablauf.

Am Sonntag atmete eine völlig fußlahme Ilona Höhne tief durch. Es war das erste große Event, dass sie in ihrer Funktion als City-Managerin maßgeblich koordiniert und mit vorbereitet hatte. Alles sei jedoch bestens gelaufen, strahlte sie. „Wir möchten uns nicht nur bei den vielen aktiven Mitgestaltern bedanken, sondern auch bei den Anwohnern“, sagte sie. „Wir wissen, dass der Trubel für sie eine erhebliche Belastung darstellt.“

Schon Sonntagvormittag war der Marktplatz beinahe aufgeräumt. Die Betreiber der Stände und Fahrgeschäfte hatten bis in die Nacht schon wieder eingepackt. Sämtliche Bänke und Tische hatte der Bauhof wieder ins Quartier gebracht und die 100 auf dem gesamten Platz verteilten Mülltonnen zusammenstellt und die Absperrungen beräumt. Am Nachmittag war schon nichts mehr von dem großen Festtrubel zu sehen.

Die Seelower und ihre Gäste erlebten einmal mehr Angebote, Spiel, Spaß und Mitmachaktionen, die kaum Wünsche offen ließen. Der Schützenverein ermittelte wieder die Volks-Schützenkönige. Den Schiefer-Pokal holten sich Birgit Gubernuss aus Seelow und Michael Czerny. Deutlich mehr wegzutragen hatte der 13-jährige Jonathan Hanisch. Der junge Lietzener wurde der Überraschungssieger bei den Tischtennismeisterschaften. Obwohl eigentlich noch im Jugendbereich spielend, mischte er schon bei den Erwachsenen mit und ließ alle Favoriten hinter sich. „Ein ganz großes Talent“, lobte Rudi Schulz, der das Turnier maßgeblich vorbereitet hatte. Und das zum 16. Mal, wie er berichtete. Eigentlich wollte er nach 15 Auflagen Schluss machen. Doch Ilona Höhne habe ihn letztlich überzeugt. Und es sei wieder ein tolles Turnier gewesen. Bürgermeister Jörg Schröder überreicht den von ihm gestifteten Wanderpokal.

Die Jäger lockten mit ihrer Ausstellung und den Infoständen sowie einem Quiz. Wer am besten Bescheid wusste, konnte sich über Preise freuen. Beim Bühnenprogramm kamen besonders die Tanzfans auf ihre Kosten. Candys Showtanzgruppe aus Dolgelin wurde von Ute Reiche überrascht. Seit Jahren unterstützt die Boutique-Inhaberin die Tänzerinnen, die dafür regelmäßig bei den beliebten Modeschauen modeln. Mit Frau Dr. Bida aus Lebus sowie Sabine Schulz aus Gusow unterstützt die Seelowerin seit Jahren die Dolgeliner auch finanziell. Nach ihrem Auftritt beim Stadtfest übergab sie der gerührten Leiterin Doreen Hahn einen Scheck über 1100 Euro für die weitere Arbeit. In der Alten Dampfbäckerei versuchten sich große und kleine Besucher beim Töpfern, am CVJM-Haus lockten Jugendbühne und Familienprogramm, die Zechiner Bulldogfreunde präsentierten alte Gefährte.