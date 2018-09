Vereinskasse zu privaten Zwecken missbraucht

Bernhard Schwiete

Fürstenwalde (MOZ) Als Vorsitzender der Landesrettungsschule Brandenburg in Bad Saarow hatte er Zugriff auf deren Konto. Das nutzte er aus: Insgesamt acht Mal bediente er sich dort und erleichterte den Verein so um insgesamt knapp 6700 Euro, die er in die eigene Tasche steckte und für private Zwecke verwendete. Das Amtsgericht Fürstenwalde hat Chris Halecker am Montag zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je 230 Euro, insgesamt also 34 500 Euro, verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Halecker ist seit April 2016 stellvertretender Landrat im Kreis Dahme-Spreewald. Auch im Landkreis Oder-Spree ist er alles andere als unbekannt: Der heute 53-Jährige, der in Fürstenwalde wohnt, war vor seinem beruflichen Wechsel nach Lübben für die hiesige Kreisverwaltung zunächst als Leiter des Rettungsdienstes tätig, dann als Leiter der Stabsstelle für Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz. Zwischendurch, nach einem Zerwürfnis mit der Verwaltungsspitze in Beeskow, arbeitete er in zwei Landesministerien in Potsdam.

Zu einer mündlichen Verhandlung kam es am Montag im Amtsgericht nicht. Stattdessen verlas Richterin Elke Reiner in Abwesenheit des Angeklagten und seines Anwaltes Karl Täschner nur den Strafbefehl. Ein solches Vorgehen ist laut Strafprozessordnung möglich, wenn die Verteidigung ankündigt, den Termin vor Gericht nicht wahrnehmen zu wollen und Gericht sowie Staatsanwaltschaft die Verkündung eines Strafbefehls für vertretbar halten, wie Richterin Elke Reiner erläuterte.

Das Urteil bezeichnete sie als für eine Geldstrafe „recht hoch“. In der Akte zu dem Verfahren befinde sich ein Geständnis des Angeklagten. Wie Amtsgerichtsdirektor Sylvio Seidel am Montag auf Nachfrage mitteilte, hat Halecker das Geld, das er vom Konto der Landesrettungsschule abgezweigt hatte, mittlerweile an den Verein zurückgezahlt. Ereignet hatten sich die Taten in den Jahren 2015 und 2016. Zu jener Zeit, im April 2016, wurde Halecker vom Kreistag des Landkreises Dahme-Spreewald für acht Jahre zum Ersten Beigeordneten und Vize-Landrat gewählt. Zuständig ist er dort für das Dezernat Planung, Bauwesen und Umwelt. Halecker ist Mitglied der Linken.

Legt die Verteidigung Einspruch gegen den Strafbefehl ein, kommt es nach Aussage von Richterin Elke Reiner definitiv zu einer mündlichen Hauptverhandlung. Haleckers Anwalt war am Montag wegen Urlaubs für Nachfragen nicht zu erreichen.

Die Landesrettungsschule in Bad Saarow, deren ehrenamtlicher Vorsitzender Halecker vorübergehend war, beschäftigt sich mit der Aus- und Weiterbildung von Rettungssanitätern. Sie befindet sich auf dem Gelände des Helios-Klinikums.(bs)