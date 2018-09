MZ-Fahrer kollidiert mit Reh

Janet Neiser

Ziltendorf (MOZ) Einen folgenschweren Wildunfall hat es am Montagmorgen auf der Straße zwischen Ziltendorf und Wiesenau gegeben. Ein Motorradfahrer kollidierte dort gegen 6.15 Uhr mit einem Reh, teilte die Polizeidirektion Ost mit. Der 52-Jährige MZ-Fahrer stürzte und verletzte sich schwer, sodass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus bringen mussten. Das Reh starb noch am Unfallort. Den Sachschaden gibt die Polizei mit ungefähr 1000 Euro an. Zur Paarungszeit der Hirsche und Wildschweine im Herbst und im Winter häufen sich die Wildunfälle wieder.