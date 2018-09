Mehr Personal für Grenzinspektionen

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Der CDU-Bundestagsabgeordnete Jens Koeppen hat Angermünder Bundespolizisten bei ihrer Arbeit über die Schulter geschaut und an eine Kontrolle im Grenzgebiet teilgenommen. Bei seinem Besuch in der Inspektion Angermünde wurde er von Thomas Striethörster, Präsident der Bundespolizeidirektion Berlin, und Polizeidirektor Tobias Looke, Leiter der Bundespolizeiinspektion Angermünde, empfangen. Im gemeinsamen Gespräch ging es sowohl über die aktuellen Schwerpunkte der Polizeiarbeit als auch über die grundsätzlichen Rahmenbedingungen der Bundespolizisten.

Bereits vor zwei Jahren besuchte der Parlamentarier die Inspektion. „2016 ging es in erster Linie um die enormen Abord-nungskontingente der Grenzinspektionen vor allem an die südliche Landesgrenze zu Österreich sowie an die Flughäfen und Bahnhöfe in der Bundesrepublik. Damals wurde deutlich, dass der politische Kurs des Sparens der falsche ist, da bei der wachsenden Aufgabenfülle massiv Personal benötigt wird. Die daraufhin durchgeführte Kurskorrektur und die Zusage zur Schaffung von insgesamt 12 600 zusätzlichen Planstellen bei der Bundespolizei kommen nun langsam zum Tragen“, fasst Jens Koeppen zusammen.

Konkret werden im kommenden Jahr planmäßig über 250 Polizeikommissare und Polizeimeister in der Direktion Berlin ihre Stelle antreten. Erstmalig kommen damit wieder mehr Polizisten in den Dienst, als Altersabgänge zu verzeichnen sind.

„Der zu erwartende Personalzuwachs stärkt die Bundespolizei in der Direktion Berlin im Ganzen und kommt damit auch den Grenzinspektionen zu Gute, die ihre Aufgaben dann wieder intensiver wahrnehmen können“, so Thomas Striethörster.

Bei allem Optimismus über den Personalzuwachs hat Koeppen weitere Aufgaben für seine Arbeit im Bundestag mitgenommen. Das betrifft einerseits die Stellen der Bundespolizeiunterstützungskräfte. Anstatt bei Ausscheiden des Stelleninhabers wegzufallen, sollten sie in Dauerstellen umgewandelt werden. Andererseits betrifft es die Aufhebung der Nachbesetzungssperren für bestimmte Dienstposten in den Grenzinspektionen.