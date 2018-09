Neubau und Rückblick

Jan-Henrik Hnida

Neu Zittau (MOZ) Die Docemus Schule wird größer: Am Montagmittag wurde vom Geschäftsführer und dem Bauleiter der Grundstein für das neue Schulgebäude und die Sporthalle gelegt. Anschließend wurde auf das zehnjährige Schulbestehen angestoßen.

Vor zehn Jahren begann die Privatschule Docemus in der Berliner Straße mit einer Klasse aus 22 Schülern. Über zehn Jahre wuchs die Schülerschaft auf aktuell 440 an. Gebäude wie die Sporthalle oder der Sportplatz mussten mit der angrenzenden Grundschule geteilt werden. Deswegen wurde 2017 der Bau eines eigenen und größeren Schul- und Verwaltungsgebäudes und einer Sporthalle beschlossen. Das Fundament ist dafür fast fertig – und der Grundstein wurde am Montag feierlich versenkt.

Schulleiter Frank Kurbjuhn nannte in seiner Ansprache den Neubau einen „Meilenstein“ und Docemus-Geschäftsführer Jens Brügmann betonte noch einmal die Fakten: Das vierte große Bauvorhaben betrifft eine Fläche von 1500 Quadratmetern. Im neuen Schulgebäude werde es eine echte Bleidruckerei, eine Werkstatt und ein Fitnessstudio geben. Brügmann bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit der Baufirma Züblin, die es auch ermögliche, dass die Docemus-Schule endlich ihre eigene Infrastruktur nutzen können. „Wir sind im Zeitplan.“ Ohne öffentliche Fördermittel wurde das zehn Millionen Euro teure Projekt mit Krediten von der Sparkasse Oder-Spree und der Deutschen Kreditbank gestemmt.

Zur Feier des Tages hatten alle Schüler am Montag schulfrei – außer Kira Gathani. Die Zehntklässlerin hatte die ehrenvolle Aufgabe mit Zimmermann Wolfram Müller die Zeitkapsel zu befüllen. Euro-Münzen, ein Plan vom Grundriss, eine Ehrennadel der Schule und eine aktuelle Märkische Oderzeitung kamen in die Röhre. Nachdem Schulleiter Kurbjuhn noch den Grundstein mit der Zeitkapsel darin verspachtelte, versenkte wenig später der Baukran den Steinblock im frisch errichteten Fundament.

Der Campus-Neubau wird mit den Gebäuden aus den Jahren 2012 und 2015 zu einem Gesamt-Schulkomplex verbunden und soll im Frühjahr 2020 fertig sein – für Oberschule, Gymnasium und Fachoberschule. Drei-geschossig erstreckt sich der Bau als langgestreckter Riegel in Nord-/Südrichtung am nordwestlichen Grundstücksrand. Er wird über einen eingeschossigen, schmalen Verbindungsbau an das bestehende, zweigeschossige Unterrichtsgebäude aus dem Jahr 2015 angeschlossen werden.

„Wo dort die Erdhaufen liegen, kommt unsere neue Einfeld-Sporthalle hin“, erklärt Brügmann bei einem Rundgang. Diese wird zwischen dem Sportplatz und der vorhandenen Sporthalle liegen, mit direktem Zugang zum neuen Schulgebäude. Seit Beginn des neuen Schuljahres können sich die Schüler im Schulwaldhof auf dem „Trimm-Dich-Pfad“, einem Kletterfelsen und der Bogenschießanlage vergnügen.

Beim anschließenden Festakt wurde auf das zehnjährige Bestehen angestoßen. Gastredner Leon Wagner war 2008 in der ersten und einzigen Klasse. Heute studiert er Soziale Arbeit. Den Rest der Festwoche gibt es Sportspiele und Exkursionen für die Docemus-Schüler.