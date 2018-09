Altstadtfest nimmt störungsfreien Verlauf

Klassische Rockmusik: „Die rockenden Fünf“ am Freitagabend in der Feuerwehrgasse. © Foto: Michael Anker

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Das Bad Freienwalder Altstadtfest ist Geschichte. Dennoch dürfte es vielen Menschen in guter Erinnerung bleiben. Es gab Neues zu entdecken. Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite. Und es gab die gesunde Mischung aus Bewährtem und Neuem.

Nachdem es in der Vergangenheit nach dem Zapfenstreich um 2 Uhr immer wieder Schlägereien und Scharmützel zwischen Betrunkenen gab, zeigte die Polizei am Freitag- um Sonnabendabend verstärkte Präsenz. Auch die Bad Freienwalde Tourismus GmbH hatte eine private Sicherheitsfirma beauftragt, um für Ordnung zu sorgen. „Beide Festtage gingen störungsfrei über die Bühne“, bestätigte ein Sprecher der Polizeiinspektion Märkisch-Oderland in Strausberg. „Ich war am Sonntag um 3 Uhr Zuhause“, sagte Martin Koschnitzki, Eventmanager der Bad Freienwalde Tourismus GmbH, der im Auftrag der Stadt das Altstadtfest organisiert. Dies sei ein Zeichen dafür, dass die Besucher es akzeptiert hätten, dass das Fest um 2 Uhr vorbei ist. Insgesamt habe es wenig Verletzte und kaum negative Vorfälle gegeben.

Mit den Besucherzahlen könne die Stadt zufrieden sein. In Zusammenarbeit mit Polizei und Sicherheitsfirma seien Freitagabend 2500 Besucher sowie am Sonnabend insgesamt 7000 bis 8000 Besucher geschätzt worden, so der Eventmanager. Mit dem Lollaplooza-Festival in Berlin, dem Stadtfest in Seelow und den offenen Höfen in Oderberg stieß das Bad Freienwalder Altstadtfest auf Konkurrenz. „Dennoch sind uns viele Gäste treu geblieben“, ist sich Martin Koschnitzki sicher. Dies spiegele sich auch in der Zufriedenheit der Händler wider, die durchweg gute Geschäfte gemacht haben. Diese Nachricht sei insofern wichtig, um im kommenden Jahr die Zahl der teilnehmenden Einzelhändler zu erhöhen. Viele hatte er angefragt, doch die Kaufkraft in Bad Freienwalde lässt zu wünschen übrig, weshalb viele ablehnten.

Mit dem Preis für den schönsten Stand ist die Roll-Bar aus Hohensaaten von Jessica und Jennifer Staatz ausgezeichnet worden. Die beiden Frauen punkteten mit ihrer Dekoration. Sie hatten eine Art Gartenterrasse vor ihrem Wagen gestaltet. „Wir erlassen ihnen die Hälfte der Standmiete“, sagte Martin Koschnitzki. Dies solle ein Anreiz für andere Händler sein, sich nächstes Jahr mehr Mühe zu geben und ihren Stand noch schöner zu gestalten .Standmiete zahlen im übrigen alle Anbieter, die etwas verkaufen – ganz gleich ob es sich um Vereine oder Gewerbetreibende handelt. „Wir müssen sehen, dass wir einen Teil der Ausgaben für die Künstler wieder zurück bekommen“, warb der Eventmanager um Verständnis.

Insgesamt sei er mit dem Ablauf des Altstadtfestes zufrieden, so Koschnitzki. Natürlich gab es krankheitsbedingte Absagen von Bands, die aber kurzfristig ersetzt werden konnten. Es gebe dennoch Möglichkeiten, sich zu verbessern. Er hoffe, dass es ihm gelinge, das Essensangebot über Bratwurst und Pommes Frites hin­aus zu erweitern. „Wir haben dann jedoch das Problem, dass die Angebote sieben bis acht Euro pro Essen kosten“, so der Eventmanager. Ob die Freienwalder und ihre Gäste dann aber bereit seien, so viel zu zahlen, sei ungewiss. Darin liege das Risiko einer vielfältigeren Küche.