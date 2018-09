Neue Sparkassen-Filiale eröffnet

Joachim Eggers

Schöneiche (MOZ) Im Gebäude an der Ecke Schöneicher/Brandenburgische Straße, wo die Sparkasse Oder-Spree bis Freitag ihre Schöneicher Filiale hatte, haben am Montag Mitarbeiter einer Firma für Werbung und Schilder die Lichtreklame demontiert. Wenige Meter weiter, da wo die Grünheider Firma B.R.B. das Schöneicher Ortszentrum entwickelt, begrüßten derweil Vorstandsmitglied Harald Schmidt und Filialleiterin Claudia Richter um 9 Uhr eine Handvoll Gäste, die zur Neueröffnung erschienen waren. 800 000 Euro hat das regionale Kreditinstitut in die neue Niederlassung investiert, wobei sie, ebenso wie im bisherigen Objekt, Mieterin ist. Die alten Räume seien zu beengt gewesen, sagten Schmidt und Claudia Richter. „Wir setzen weiter auf die Geschäftsstelle, ohne die modernen technischen Dinge zu vernachlässigen“, bekräftigte Schmidt die Strategie der Sparkasse. In Schöneiche besteht ihr Team aus sechs Mitarbeitern. Nach Aussage von Claudia Richter werden in der Geschäftsstelle 3500 bis 4000 Kunden betreut. In jüngster Zeit sei die Zahl gestiegen.(je)