Im 60 Minuten-Takt zum BER

Kai-Uwe Krakau

Bernau Bürgermeister André Stahl hat sich positiv über den von der brandenburgischen Landesregierung vorgelegten Nahverkehrsplan geäußert.

„Es ist uns durchaus gelungen, mit Projekten aufgenommen zu werden“, sagte der Linken-Politiker vor den Stadtverordneten. Als Beispiel nannte er die geplante Verbindung zwischen Bernau und dem neuen Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) im 60-Minuten-Takt. Dies sei „sehr attraktiv“. Damit beginne die Urlaubsreise schon zu Hause, betonte der Verwaltungschef.

Stahl begrüßte zugleich, dass die Strecke Berlin – Szczecin (Stettin) ertüchtigt wird. Auf der Regionalbahnlinie RE3 ist durch eine neue Ausschreibung nach 2022 laut Nahverkehrsplan zwischen Berlin und dem uckermärkischen Angermünde ein 30-Minuten-Takt geplant. Stahl wies darauf hin, dass für einen dichteren Takt bereits heute die baulichen Voraussetzungen zu schaffen sind. So müsse die Planung für die Schwanebecker Brücke so erfolgen, dass ein zusätzliches Gleis verlegt werden kann. „Bei der S-Bahn geht der Kampf solange weiter, bis wir den Zehn-Minuten-Takt haben“, kündigte Stahl an.

Im Landesnahverkehrsplan stellt die rot-rote Koalitionsregierung fest, dass die Leistungsfähigkeit des S-Bahn-Systems auch im Berliner Umland erhöht werden muss. Dies sei je nach Strecke durch die Verdichtung von Takten oder die Verlängerung von Strecken möglich. Als Beispiel für eine Taktverdichtung wird die S2 zwischen Blankenfelde und Bernau genannt.

„Die Entwicklung des Verkehrs beschäftigt die Menschen“, so die Fraktionsvorsitzende der Linken, Dagmar Enkelmann. An diesem Thema müsse man daher unbedingt dranbleiben. Bei der S-Bahn und dem Fernverkehr sei die Stadt bereits gut angebunden. Das Schwergewicht sollte deshalb auf den öffentlichen Nahverkehr gelegt werden, forderte Enkelmann. Dem stimmte auch Daniel Sauer zu. „Verkehr muss neu geordnet, neu gedacht werden“, forderte der CDU-Stadtverordnete.

Sichtlich zufrieden mit den Busverbindungen in Richtung Blumberg scheinen indes die südlichen Ortsteile von Bernau zu sein. Wolfgang Mischewski, Ortsvorsteher von Birkholzaue, sagte, dass der gegenwärtig geltende Bus-Takt ausreiche. Der Fraktionsvorsitzende von Bündnis für Bernau, Detlef Maleuda, wies im Zusammenhang mit der Taktverdichtung zwischen der deutschen Hauptstadt und Szczecin darauf hin, dass es dann auch zu längeren Schließzeiten an der Schrankenanlage Albertshofer Chaussee kommen werde. Dafür müsse eine Lösung gefunden werden, so der Stadtverordnete.

Der Nahverkehrsplan (Motto: „Die Zeit der Abbestellungen ist vorbei“) hatte insgesamt in der Region eher für Verärgerung als für Jubelausbrüche gesorgt.