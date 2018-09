Heimat kann anstrengend sein

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Der Titel „Heimatmaschine“ gemahnt an Heiner Müllers „Hamletmaschine“ von 1979. Der hatte seinerzeit aus Shakespeares Hamlet Szenen und Bilder herausgelöst und in verstörender Sprache scheinbar zusammenhanglos wieder zusammengefügt. In der „Heimatmaschine“ geht es andersherum: Zitate vieler Autoren werden zusammengefügt und sind durch ihren Bezug auf Heimat mitei­nander verbunden. Aber es geht ähnlich turbulent wie bei Müller zu – ein rastloses, geradezu atemloses Stück, das den Bühnenraum durchmisst und den Zuschauer immer wieder überrascht und fesselt.

Der Zuschauerraum ist bei dieser Inszenierung auf die andere Seite gewechselt. Er steigt hin zum Bühnenbild von „Das Ziel ist im Weg“ an, während die Darsteller sich vor den technischen Anlagen und auf der Empore des einstigen Wasserwerks tummeln, dabei Dutzende weiße Bettdecken zu unterschiedlichsten Handlungen nutzend. Das aufmerksam zu verfolgen und im Zusammenhang zu erfassen, ist anstrengend für die Zuschauer, aber auch lohnenswert. Das zu spielen mit Ausflügen auf den Schaltschrank, Kopfstand und raschen Ortswechseln nicht minder. Dazwischen mehrere Tanzszenen mit Inés Burdow, Melanie Seeland und der Choreografin und Tänzerin Maurine Oyuga aus Kenia, in denen deutlich wird, dass der Tanz seine Heimat in Afrika hat.

Heimat als Gegenstück zur Fremde wird in den Texten auseinander genommen und auf Land, Landstrich, Ort, Haus und Wohnung heruntergebrochen. Texte von Anna Seghers, Stefan Heym, Herta Müller, Stefan Zweig, Einar Schleef bis hin zu Deniz Yücel geben Interpretationsmöglichkeiten und werden von aus dem Off eingespielten rechtspopulistischen Passagen konterkariert. „Wir sind nicht zum Spaß hier!“, heißt es in einem Text sehr nachdrücklich, und es scheint angesichts der aktuellen Bezüge ernst gemeint. Und doch kommen auch der Spaß und das Spiel nicht zu kurz, und wenn es ein Wortspiel ist: „Es gibt Wörter, die machen mit mir, was sie wollen. Da sehe ich in der Auslage das Buch Fiesta und lese als Autoren Heimweh.“

Die ausverkaufte Premierenvorstellung erhielt ausdauernden Applaus.