Neuer Leiter des Angermünder Museums

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Das Ehm Welk- und Heimatmuseum hat einen neuen Leiter. Am 1. September trat Ralf Gebuhr seine neue Stelle in Angermünde an und freut sich auf die Herausforderung, ein modernes Museumskonzept am neuen Standort im Herzen der Stadt mitentwickeln zu können.

„Die Lage am Marktplatz ist für ein Museum auch aus historischer Sicht ideal. Es ist der Ort, wo sich von alters her Menschen treffen, um Waren und Informationen auszutauschen. Ich nehme das als gutes Zeichen, für meine künftige Arbeit, denn auch ein Museum ist ein Forum der Begegnung und des Austausches“, sagt der 57-jährige Weimeraner, der seit vielen Jahren in Berlin lebt. Auch fachlich scheint ihm die neue Aufgabe auf den Leib geschnitten. Gebuhr hat prähistorische Archäologie studiert, ist Historiker für Vor- und Frühgeschichte, Mittelalterhistoriker und hat ein Studium der Kulturgeschichte abgeschlossen. „Die Konzepte und der Fundus, den ich in Angermünde bisher vorgefunden habe, sind fantastisch Besonders spannend an meiner neuen Aufgabe finde ich, Stadtgeschichte und mit Ehm Welk Literatur zusammenzufügen. Auch Literatur widerspiegelt Geschichte aus individueller Sicht“, freut sich Ralf Gebuhr auf die Zukunft als Leiter und Mitgestalter des neuen Angermünder Museums, das ins Haus Uckermark ins historische Stadtzentrum umziehen wird. In seiner vorhergehenden Tätigkeit hat er als freiberuflicher Historiker an verschiedenen Museumskonzepten und Projekten mitgearbeitet, zum Beispiel in Prenzlau oder Bad Freienwalde. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Humboldt-Universität hat er sich zudem intensiv mit Landesgeschichte beschäftigt. Auch von daher sind ihm die Uckermark und Angermünde und Kollegen von hier gut bekannt. „Wenn man sich mit Landesgeschichte beschäftigt, kommt man an Angermünde nicht vorbei und man verfolgt natürlich auch, wo neue Museen entstehen. Was hier in Angermünde entwickelt werden kann, gibt es bisher kein zweites Mal. Auch deshalb freue ich mich besonders auf die neue Herausforderung“, sagt Rolf Gebuhr.

In den bisherigen Konzepten steckten schon viele kluge Ideen, meint er. Für ihn sei es aber auch wichtig, das Museum überregional sichtbar zu machen und Themen sowohl für einheimisches Publikum aber auch für Touristen interessant und erlebbar aufzubereiten, um somit auch Finanzierungen langfristig zu sichern. Zu seinen ersten Aufgaben als neuer Chef gehört neben der Recherche des Bestandes, der Sichtung des umfangreichen Fundus und Einarbeitung in die Konzepte auch das Knüpfen von Kontakten zu Partnern wie Museumsbeirat, Heimatverein, Uckermärkische Literaturgesellschaft und Tourismusverein. „Ich möchte ein Haus mit Perspektive führen, das ein belebter Ort wird wie ein Marktplatz.“