Für Kapuste wäre der Sieg zu teuer

Hagen Bernard

(MOZ) Von

Groß Lindow.Beim 39. Old Men Race hat es am Sonnabend auf dem Fünf-Kilometer-Rundkurs in Groß Lindow einen Debütanten bei den Siegern gegeben. Mario Zimmermann gewann vor seinem Team-Gefährten Thomas Kapuste.

So richtig konnte Mario Zimmermann sein Glück nicht fassen. Er hatte das 39. Old Men Race vor dem favorisierten Thomas Kapuste gewonnen. Dabei hätte der 53-jährige ehemalige DDR-Auswahlfahrer mit dem Verfolgungs-Vierer nur noch einmal siegen müssen, um den großen Teller endgültig in seinen Besitz zu bringen. Doch das war die Krux. Schließlich hätte er dann für die 40. Auflage einen Pokal stiften müssen. „Ich gebe doch nicht 300 Euro für einen Pokal aus“, erklärte er am Rande der Siegerehrung einem Kumpel.

Seine offizielle Version lautet so: „Ich muss mich nicht mehr beweisen und dieses Rennen fünf- oder sechsmal gewinnen. Mario Neumann hatte jetzt noch nie gewonnen, der freut sich mehr. Wir sind ein Team“, erklärte der Frankfurter, der nach 13 Jahren Pause 2005 seine zweite Karriere begonnen hatte.

Von seinem Glück erfahren hatte Neumann zwei Kilometer vor dem Ziel. „Ich fahre für Dich“, habe ihm da Kapuste erklärt. Einen halben Kilometer zuvor hatten Kapuste und Co. die seit Ende der ersten Runde des Vorgabe-Rennens führenden Carsten Daun, Ekkehard Ramm, Michael Prix, Harald Bode und Ingo Schulz eingeholt. Jeweils im Ein-Minuten-Abstand waren zuerst die Fahrer der Ü70 und Ü60, dann die Aktiven der Ü70 mit denen der Ü50 ins Rennen gegangen, ihnen folgte die Gruppe der Ü40 mit den Aktiven der Ü60 und zuletzt die Aktiven der Ü40.

Während Sprecher Uwe Venzke – nach einem gemeinsamen Einfahren über vier Runden waren sechs Runden zu absolvieren – schon nach Hälfte der Renndistanz einen Sprint aus der sich in der ersten Renn-Runde gebildeten Fünfergruppe prognostiziert hatte, war für Kapuste die Sache klar: „Wenn die anderen 37 Kilometer je Stunde fahren und wir 42 Kilometer je Stunde, dann kann man sich ausrechnen, wann wir ran kommen. Das machen die Profis nicht anders. Da rechnet der Manager das durch und gibt seinen Fahrern weiter, wie schnell die fahren sollen. Der Unterschied ist nur, dass wir nicht verstöpselt sind. Doch in der vorletzten Runde habe ich gewusst, dass wir bald dran sind.“

In der Tat – in die abschließenden fünf Kilometer war das führende Quintett lediglich mit 18 Sekunden Vorsprung gegangen. Im Finale hatte das von Kapuste angeführte KDH-Team die Initiative ergriffen. Neumann: „Ich hätte nicht gedacht dass wir sie kriegen. Thomas Kapuste hat dann richtig Körner gelassen.“ Den Ball gibt das einstige Verfolger-Ass an den Frankfurter Marc Diescher weiter, der in der Ü40 für das KDH-Team mächtig Gas gab. „Zwar ist jeder mal in Führung gegangen, doch Marc ist am längsten im Wind geblieben.“

Als es dann um die Kurve auf die etwa 200 Meter lange Zielgerade ging, hatten Spezialisten am Streckenrand ausgemacht, das Kapuste bereits da ein paar Tritte ausgelassen hatte. „Wenn Sprinter bis zur letzten Kurve mitgeschleppt werden, haben die anderen ein Problem“, kommentiert indes Kapuste den Ausgang. Dritter wurde der einstige ASK-Fahrer Michael Prix im Trikot der RSG Schlaubetal, die in der lange führenden Fünfergruppe gleich zu dritt vertreten war. Allerdings hatte Prix mit seinem Sattel Probleme.

An der finalen Aufholjagd beteiligt war auch die Polin Anna Harkowska. Zwar hatte die 38-Jährige in diesem Senioren-Rennen der Männer nichts zu suchen, doch die Organisatoren um Wilfried Schulz drückten beide Augen zu, sogar eine Teilnehmerschleife durfte sich die Scratch-Weltmeisterin in der Klasse C5 mitnehmen. Ohne Startnummer war sie die beiden finalen Runden in der Verfolgergruppe mitgefahren und hatte damit beim Wettkampfgericht für Verwirrung gesorgt. Harkowska hatte sich bei einem Unfall den linken Unterschenkel vielfach gebrochen. Er besteht nun hauptsächlich aus Titan. Bei den Paralympics holte sie 2012 und 2016 insgesamt drei Silbermedaillen auf der Straße. Die Polin hat eine Zweitwohnung in Slubice, um so besser in Deutschland trainieren zu können. Hier seien die Trainingsmöglichkeiten für eine Straßenfahrerin besser. So dürfte ihr der aufgrund hochwachsender Wurzeln recht wellige Parcours weniger Probleme gemacht haben als den ambitionerten Oldies. „Die Strecke fährt sich beschissen“, urteilt Kapuste. So appelierte er per Mikrofon an die Umstehenden, entweder eine Grundsanierung in die Wege zu leiten oder das Rennen an anderer Stelle auszutragen. Letzteres kommt für Organisationsleiter Schulz – der 75-Jährige fuhr einige Runden locker mit – nicht in Frage. „Wir haben die Hoffnung, dass durch den Olympiastützpunkt, dem Bund Deutscher Radfahrer und dem Biathlonverband eine Grundsanierung möglich ist. Doch das ist ungewiss. Wir sammeln Jahr für Jahr Geld, eine Fachfirma aus Wellmitz nimmt jeweils sechs bis acht Stellen vor. Das hält. Erst nach 20 Jahren mussten wir die einige ausgebesserte Stellen erneuern. Für mich ist auch nach der 40. Auflage nicht unbedingt Schluss. So lange ich es gesundheitlich kann, werde ich mithelfen.“

Eine Aufgabe indes kann Kapuste bereits jetzt übernehmen, die der Abschluss-Feier in Groß Lindow. Nachdem er moniert hatte, dass es eine solche nicht mehr gäbe, hatte Schulz kurzerhand ihm das übertragen. „Das wird im nächsten Jahr bestimmt eine lustige Zusammenkunft. Prixa dann darfst Du auch Deine Frau mitnehmen. Das kriegen wir hin“, sagte Kapuste noch während der Siegerehrung zum Drittplatzierten.