„Feuchter Willi“ erneut Drehort

Nadja Voigt

Neulietzegöricke (MOZ) Die Dreharbeiten für das neue Stück „Gier. Unterm Birnbaum“ sind im Kasten. Gedreht worden ist auch im „Feuchten Willi“ in Neulietzegöricke. Nun beginnen die szenischen Proben im Theater am Rand.

Nach der Erfolgsproduktion „Der Schimmelreiter“ ist es die zweite Inszenierung des Schauspielers und Regisseurs Christian Schmidt für das Theater am Rand. Innerhalb eines Jahres. Wieder geht es um das Oderbruch. Denn die berühmte Kriminalnovelle Theodor Fontanes, „Unterm Birnbaum“, spielt in Letschin und in Neulewin: „Ein hochverschuldetes Gastwirtspaar hat Angst vor drohendem Bankrott. Im Dorf wäre dies verbunden mit Ausgrenzung und dem Verlust seiner gesellschaftlichen Anerkennung. Dann geschieht ein Mord. Der polnische Geldverleiher C. Szulski verschwindet während einer Dienstreise ins Oderbruch…“, berichtet Christian Schmidt.

Die Filmszenen, die jetzt an der Oder, im „Alten Fritz“ in Letschin und im „Feuchten Willi“ entstanden sind, sollen Originalschauplätze aus der Novelle mit dem Geschehen auf der Bühne verbinden, erklärt der Regisseur. Der „Feuchte Willi“ ist dabei kein unbekannter Drehort. Denn bereits 1979 fanden dort die Dreharbeiten für den berühmten Defa-Film „Salz, Brot und gute Laune“ statt, der der Kneipe zu ihrem eigenwilligen Namen verhalf, wie Bernd Püpke, der Inhaber der Kneipe, dem Drehteam berichtete. „Sehr interessant waren auch die Gespräche mit Wolfgang Bartsch während der Aufnahmen in seinem Haus in Letschin“, erzählt Christian Schmidt weiter. Sein Gasthaus „Zum Alten Fritz“ hieß zu Fontanes Zeiten noch „Deutsches Haus“ und die Geschehnisse um das damalige Gastwirtspaar inspirierten Fontane zu seiner Novelle.

„Wir werden zwei neue Gesichter im Theater am Rand erleben. Die bekannten Theaterschauspieler Catherine Stoyan und Pascal Lalo arbeiten zum ersten Mal im Theater am Rand. In dieser Produktion werden sie alle Rollen übernehmen, was bei der Anzahl von 15 Figuren eine große Herausforderung darstellt“, so Schmidt. Unterstützt werden die beiden von dem Berliner Filmemacher Johannes Plank („Fettes Brot“). Auch für ihn ist dies die erste Begegnung mit dem Oderbruch. „Dies ist ein Ort, an dem die Zeit konserviert wurde. Man hat die Möglichkeit, historische Geschehnisse zu dokumentieren und aufzufangen“, schildert er seine Eindrücke vom Oderbruch. Die Landschaft sei ein Geheimtipp für Naturliebhaber und als Filmschaffender könne man in diesem Licht einzigartige Bilder produzieren.

15 Rollen. Warum und wie schafft man das überhaupt? „Der Fokus unserer Geschichte liegt auf dem Ehepaar, das sich in eine ausweglose Situation manövriert hat. Es gibt aus ihrer Geschichte und aus ihrer Schuld kein Entrinnen mehr. Sie spielen und sprechen die Geschehnisse immer wieder durch, um das Erlebte zu verarbeiten. Es ist dabei sehr hilfreich für mich, mit Pascal zu spielen. Mit ihm habe ich bereits in Zürich und Berlin gespielt. Wir kennen und vertrauen uns, und wir brauchen keine große Eingewöhnungszeit, was toll ist. Wir können sofort intensiv miteinander proben“, sagt Hauptdarstellerin Catherine Stoyan.

„Die Sonnenuntergänge an der Oder sind pure Magie! Ich habe die Menschen hier als sehr hilfsbereit empfunden und jeder Ort hat irgendwie eine geschichtliche Bedeutung“, schildert Schauspielkollege Pascal Lalo seine ersten Eindrücke vom Oderbruch und der Produktion. „Es waren bis jetzt spannende Begegnungen. Und: Ich denke, dass das Stück sehr aktuelle Bezüge hat. Es geht unter anderem um Schulden und die Gier nach Bedeutung und Status, beides kommt mir in unserer heutigen Zeit sehr bekannt vor.“

„Gier. Unterm Birnbaum“ feiert am 28. September um 19.30 Uhr Premiere. Weitere Vorstellungen: 29. September, 15 und 19.30 Uhr, sowie 1. Oktober, 11 und 16 Uhr. Karten: 033457 66521 / info@theateramrand.de.