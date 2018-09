Offene Klassenzimmer beim Campustag

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Für Sonnabend, von 10 bis 14 Uhr, ist eine zur guten Tradition gewordene Veranstaltung in mittlerweile achter Auflage angekündigt: der Löcknitzcampustag. Einst unter dem Motto „Von der Wiege bis zum Abitur“ aus der Taufe gehoben, ist er längst durch den Slogan „Bildung und Bewegung“ ergänzt. Denn beide Themen sind auf dem Gelände An der Löcknitz zu Hause, gibt es hier doch nicht nur Bildungs- und Betreuungseinrichtungen – Kita, Hort, Grundschule und weiterführende Privatschulen –, sondern mit der Löcknitzhalle auch die Heimstatt für den Grünheider Sportverein. Die Musikschule Klanghaus hat auf dem Areal ihr Domizil, ebenso das Eltern-Kind-Zentrum, und zudem ist das Gehege fürs Grünheider Wappentier, die Schildkröte, hier beheimatet.

Sie alle tun sich einmal im Jahr zusammen, um ihre Angebote in konzertierter Aktion der Öffentlichkeit zu präsentieren. Dabei gibt es nicht nur jede Menge an Informationen, präsentieren die Kinder und Jugendlichen ihre Leistungen, ist Mitmachen gefragt. Letzteres kommt zum Beispiel bei einer Quiz-Rallye zum Tragen, wenn es gilt, dank der beim Rundgang übers Gelände gesammelten Erkenntnisse Fragen zu beantworten. Es gibt sportliche Angebote wie Handball und Bogenschießen. In der kleinen Turnhalle sind die Jüngsten beim Steppke-Verein der Tagesmütter gut aufgehoben. Für sie ist Sport und Spiel vorbereitet. In der Löcknitzhalle kann sich jeder auf einem Rollstuhl-Parcours ausprobieren. „Es wird auch die Möglichkeit geben, auf einen Baum zu klettern“, kündigt Ariane Kaatz von der Gemeindeverwaltung an. Das ist ein Angebot, das die SG Hangelsberg mitbringt. Weniger anstrengend fällt da sicher eine Stippvisite im Kaninchen-Streichelgehege und am Schildkrötenteich aus.

Und weil so viel Abwechslung hungrig macht, ist natürlich auch an Verpflegung gedacht. Nicht fehlen darf der Kuchenstand des Schulfördervereins. Gleiches gilt für die Quarkbar, die vom Hort-Team im Foyer der Grundschule aufgebaut wird. Zudem gibt es hinter der großen Sporthalle eine Essensmeile. Da sollte dann für jeden Geschmack etwas zu finden sein.

Zu der Präsentation des Campus-Alltags gehören natürlich die Kinder und Jugendlichen, die fleißig für ihre Auftritte geprobt haben. Sie bringen Tanz, Musik und Akrobatik auf die große und die kleine Bühne sowie in die Aula der Docemus-Privatschule. Zu Gast ist zudem die Band Handiclapped aus Berlin.(bei)