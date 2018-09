Geborgene Schätze aus alten Zeiten

Jörg Hanisch

Brieskow-Finkenheerd (MOZ) Premiere hat am Sonnabend der Trödelmarkt in Brieskow-Finkenheerd gefeiert. Die Maßnahme, die Attraktivität des Ortes zu steigern, zeigte Wirkung.

„Was können wir noch alles tun, was unseren Ort attraktiver macht und Leute anzieht, war die Ausgangsfrage, die zum heutigen ersten Trödelmarkt in Brieskow-Finkenheerd führte“, erinnert sich Maik Mende, Vereinsvorsitzender der KulturSchmiede Brieskow-Finkenherd. Er ergänzt: „Von der Resonanz sind wir überwältigt, wir hatten mit rund 20 Trödlern gerechnet, jetzt sind es schon über 100 und wir haben gerade erst angefangen.“ Und tatsächlich kommen immer noch Fahrzeuge, die auf den Sportplatz wollen. Schnell füllt sich der Platz auch mit Schaulustigen, Kaufwilligen und Suchenden.

Aus Berlin, Fürstenwalde, Eisenhüttenstadt, Beeskow und aus vielen anderen Orten kommen die Trödler um das anzubieten, was vor allem Jahre lang in Kisten auf Böden, in Kellern, Garagen oder Remisen lagerte. „Zum Wegwerfen ist es zu schade und wir nutzen es nicht mehr erzählen Andreas Dietrich und Bianca Schäfer, die mit Tochter Charis Schäfer gleich mit Traktor und Hänger angereist waren und schnell die ersten Dinge, wie ein Kinderfahrrad verkaufen konnten. Kleine Preise, etwas feilschen und auf Entdeckungstour nach Ausgefallenem gehen, dass macht irgendwie die Faszination Trödelmarkt aus. Man kennt sich untereinander. Petra Petsch aus Ziltendorf ist regelmäßig mit Trödelsachen unterwegs: „Da bleibt es natürlich nicht aus, dass man mal beim Nachbarn schaut, ins Gespräch kommt und sich ganz einfach wohl fühlt. Ich hoffe, das wird ein guter Tag heute.“

Irgendwie scheint trödeln eine Lebensphilosophie zu sein und bis auf wenige Ausnahmen mehr Spaß als Gewinn. Den Eindruck gewinnen auch die zahlreichen Neugierigen, die eigentlich nur mal gucken wollten. Viele gehen doch bepackt wieder weg. „Bei den Preisen kann man gar nicht widerstehen und zum Beispiel in Bücherkisten nach „Schätzen“ kramen“, ist sich Jürgen Geelsen sicher, der gerade zwei Bücher aus der Geschichte der ostdeutschen Automobilproduktion erstanden hat. „Oder wussten Sie, dass das Zentrum der deutschen Automobilindustrie mit dem Verwaltungssitz bis in die 1940er Jahre in Chemnitz war?“, fragte er.

So gäbe es sicher noch viele Geschichten zu erzählen, wie die vom Leierkastenmann Andrè Kohnert, der einfach so vorbeikam, das aus Berufung macht und ganz einfach Freude daran hat, wenn Vorübergehende verweilen und für ein paar Minuten seiner Musik lauschen. So zufrieden wie er waren auch die Mitglieder des organisierenden Vereines KulturSchmiede. Für Bürgermeister Frank Richter war es ein voller Erfolg: „So kann es weiter gehen. Die Idee war großartig und die Resonanz überwältigend.“

Den nächsten Termin haben die Mitglieder des Vereins schon: Das Drachenfest am 13. Oktober, ebenfalls auf dem Sportplatz und sicher wieder genau so gut ausgeschildert, wie der Trödelmarkt. Am Samstag stimmte für Einheimische und Gäste ganz einfach das Gesamtbild dieses Premiere-Events.