Schleusung aufgedeckt

MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Frankfurt. Freitagmorgen deckten Bundespolizisten die Einschleusung von zwei Vietnamesen auf der Bundesautobahn 12 auf. Die Streife kontrollierte gegen 0:40 Uhr ein in Richtung Berlin fahrendes polnisches Taxi. Im Fahrzeug befanden sich neben dem polnischen Fahrer,der ukrainische Beifahrer sowie zwei vietnamesische Männer. DieVietnamesen im Alter von 37 und 38 Jahren konnten keinerlei Dokumente vorlegen, die eine Einreise und den Aufenthalt in Deutschlan legalisiert hätten. Der 28-jährige Ukrainer wies sich lediglich mit seinem ukrainischen Führerschein aus. Einen Vietnamesen und den Ukrainer überstellten die Beamten an die polnischen Behörden. Der andere wurde an die Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt weitergeleitet.