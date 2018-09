Alle drei sind noch im Rennen

Margrit Meier

Neuenhagen bei Berlin (MOZ) Ein, zwei oder alle drei Standorte? Das war die Frage, mit der sich der Bauausschuss ausführlich beschäftigt hat. Es ging darum, zu entscheiden, ob der Gemeindevertretung empfohlen werden sollen den Gruscheweg, das Reichelt-Dreieck und das Areal Parkstraße als Schulstandorte zu entwickeln.

Wer zuhörte, dem wurde klar, dass es hier nicht mehr absolut darum geht, dringend die genannten Areale als Schul­standorte festzuzurren – ausgenommen der Gruscheweg –, sondern, und das machte Angelica Röhrs-Teuber aus der Verwaltung deutlich, vorauszudenken. Ja, es sei ärgerlich, dass jahrelang das sogenannte Reichelt-Dreieck Missachtung fand und genau in dem Augenblick, wo ein Investor auftaucht, die Gemeinde die Hand nach dem Gelände ausstreckt. Es sei aber das Recht einer Gemeinde, zu bestimmen, wo es langgeht. Sie bat mehrfach darum, unterstützt von Bürgermeister Ansgar Scharnke, allen drei Aufstellungsbeschlüssen grünes Licht zu geben, sprich der Gemeindevertetung zu empfehlen, das auch so zu sehen. „Ich bitte Sie darum, dass wir alle drei Gebiete untersuchen, ob sie überhaupt für eine Schulbebauung geeignet sind. Und wenn sich herausstellt, dass nur eines dafür geeignet ist, haben wir immer noch das Zweite, das Gemeinbedarfsfläche werden kann“, sagte sie.

Sie hatte erläutert, dass auf dem Reichelt-Dreieck Platz für eine zweizügige Grundschule wäre. An der Parkstraße könnten Grund- und eine weiterführende Schule samt Sportflächen entstehen, am Gruscheweg ist ein Campus denkbar mit Grundschule und weiterführender Schule samt Förderschule vom Amselsteg, die sich vergrößern könnte. Der Bedarf ist da. Dazu wird eine Turnhalle gebraucht und ein Sportplatz. Letzteres Areal könnte am schnellsten entwickelt werden, da es seit Jahren für eine solche Bebauung vorgesehen ist. Einstimmig votierte der Bauausschuss für den Aufstellungsbeschluss Gruscheweg, ohne Diskussionen gar verlief die Sitzung, als es um den Aufstelllungsbeschluss für die Turnhalle ging.

Wie in vielen vorangegangenen Sitzungen schieden sich wieder die Geister in Nord. Das Reichelt-Dreieck und die Kleingartenanlagen an der Parkstraße stehen da im Fokus. Ursache dafür, in Nord überhaupt über den Bau einer neuen Grundschule als Ersatz für die Fallada-Grundschule nachzudenken, ist der Landkreis, der mehrfach erklärt hatte, das Fallada-Areal für die Erweiterung des Gymnasiums haben zu wollen. Jetzt hieß es nun, dass der Speisesaal des benachbarten Seniorenheimes viel interessanter wäre. Es gab auch die Aussage, dass der Landkreis das Fallada-Areal übernehmen würde, wenn die Grundschule mal umgezogen wäre. Das fand Wolfgang Winkler ungeheuerlich, der Gemeinde den Schwarzen Peter zuzuschieben. Klaus Obendorf (CDU) stellte fest: „Eine mittelgroße Schule zu bauen, und aus einer dreizügigen eine vierzügige Schule zu machen, ist allemal besser, als woanders nur eine zweizügige Grundschule zu bauen. Das Reichelt-Dreieck zu entwickeln, kostet unnötig Geld und gibt nur Ärger“, sagte er. Er schlug vor, die Parkstraße in Etappen zu entwickeln und nicht alle Kleingärtner vor den Kopf zu stoßen. Hans Jürgen Seifert, Vorsitzender einer der drei Kleingartenanlagen, argumentierte gegen die Pläne u. a., dass ein gewaltiger Bodenaustausch nötig sei (Müllverkippung), es gebe zudem Prob­leme mit dem Wasser, und der Bau könnte frühestens in drei, vier Jahren starten.

Im Endeffekt wurden doch alle drei Aufstellungsbeschlüsse zu den Schulen auf den Weg gebracht. Wo wirklich gebaut wird, ist Thema der Zukunft.