Sie machen Seelow alle Ehre

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Mit etwas Verzögerung erfolgten jetzt zwei Eintragungen ins Ehrenbuch der Stadt. Dabei gab es eine Premiere. Mit dem SV Victoria erhielt zum ersten Mal ein Verein diese Auszeichnung. Sie wurde zudem Marion Krüger, Vorsitzende des Heimatvereins Schweizerhaus, zuteil.

Verkündet wurde es schon im Januar zum Neujahrsempfang der Kreisstadt. Der SV Victoria sowie Marion Krüger erhalten in Anerkennung ihres Engagements für die Stadt die Eintragung ins Ehrenbuch. So hatten es die Stadtverordneten im Dezember 2017 beschlossen. Nun erfolgte der festliche Akt. „In beiden Vereinen wird Großartiges geleistet, was weit über die Stadtgrenzen hinaus wirkt und für Seelow beste Werbung ist“, sagte Bürgermeister Jörg Schröder. Er erinnerte daran, dass die sportlichen Erfolge des SV Victoria keine Selbstläufer sind. „Seit der Gründung im September 1990 war und ist die 1. Männermannschaft Aushängeschild des Vereins“, betonte Schröder. Damals hätten die Kicker kurz vor dem Abstieg in die 1. Kreisklasse gestanden. Über die Stationen Kreisliga, Bezirksliga, Landesklasse (1992) und Landesliga (1997) und Brandenburgliga (2010) gelang 2015 mit dem Aufstieg in die Oberliga der Sprung ins fußballerische Oberhaus. „Egal, wo wir in den letzten Jahren auswärts gespielt haben, überall gibt es Erstaunen, dass eine so kleine Stadt wie Seelow solch fußballerische Leistungen schafft“, sagte Sportdirektor Jörn Albrecht. „Unser Plus ist, dass wir eine Familie sind, in der alle zusammenhalten, unsere polnischen Spieler eingeschlossen.“

Das bestätigten Semion Apostolow (27), Sebastian Lawrenz (26) und Rick Drews (27). „Wir gehen alle einem Job nach, spielen vor allem aus Freude“, so Rick Drews. Seit acht Jahren ist er dabei. Einst habe er sich als Frankfurter schwer vorstellen können, in Seelow zu spielen, gestand er. „Aber hier stimmt das Klima, wir sind eine tolle Truppe.“ Auch die vielen Wochenenden und Abende, die man sich für Training und Spiele ans Bein bindet, nehmen die jungen Männer in Kauf. Zu Anfang hätten manche gelächelt, inzwischen aber sei Victoria ein Gegner, mit dem alle Teams rechnen, ergänzte Sebastian Lawrenz. Das Team habe sich sehr über die Auszeichnung gefreut. Die Marschroute für die neue Spielsaison sei klar. Nach dem Abstieg aus dem Oberhaus wollen sich die Victorianer wieder nach vorn spielen. „Wir steigen wieder auf, dafür geb ich alles“, erklärte Rick Drews.

Ums Gewinnen und Verlieren geht es auch immer wieder beim Heimatverein Schweizerhaus. Was der Verein unter Regie ihrer Vorsitzenden Marion Krüger bisher geleistet habe, sei außerordentlich, lobte der Bürgermeister. Vor zehn Jahren, zur Gründung des Vereins, hätte er sich in seinen kühnsten Visionen nicht ausgemalt, was mittlerweile auf den Simonschen Anlagen geschaffen wurde. Es zeichne die Vorsitzende und ihre Mitstreiter aus, dass sie auch nach Rückschlägen nie locker gelassen haben, für ihren Traum kämpften. Es sei gelungen, das Areal, dessen kultur-historische Bedeutung bis zur Wende kaum jemandem in der Region bewusst war, aus dem Dornröschenschlaf zu wecken und für Besucher wieder erlebbar zu machen. Das Goethehaus wurde gesichert, Wege und Sichtachsen freigelegt, die alte Scheune nutzbar gemacht, das Trafohäuschen wieder hergerichtet und als Krönung im Juni die Sanierung des Kerngebäudes abgeschlossen.

„Marion Krüger bewies hier eindrucksvoll ihr organisatorisches Talent“, las Stadtverordnetenvorsteher Wolfgang Heinze aus der Eintragung. Mit vielen kulturellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen, auch in Kooperation mit weiteren Vereinen und Institutionen der Stadt und Umgebung, sorge der Heimatverein Schweizerhaus Seelow dafür, dass Seelow weiter bekannt gemacht wird und immer wieder neue Gäste kommen.