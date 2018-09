Knattern für einen guten Zweck

Los geht’s: Eine Qualmwolke zog über der Tankstelle an der Schiffmühler Straße in Bad Freienwalde auf, als mehr als 100 Mopeds zu ihrer Tour zugunsten krebskranker Kinder ins Oderbruch aufbrachen. © Foto: Steffen Göttmann

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Mehr als 100 Fahrer von alten Mopeds aus DDR-Produktion und vier Trabbis sind am Wochenende von Bad Freienwalde aus zu einer Tour zugunsten krebskranker Kinder aufgebrochen. 579,15 Euro kamen zusammen.

„German East River“, gemeint ist die Oder als östlichster Fluss Deutschlands, nennt sich die lockere Vereinigung von Zweiradfahrern, die die Leidenschaft zu Mopeds der Marken Simson und MZ verbindet. „Wir sind kein Verein, sondern organisieren uns auf Facebook“, sagte Marvin Buhe aus Altglietzen, der die Tour organisiert hatte. Vor dort kommt auch der Kern der „Ostfahrzeugverrückten“, wie sich die Gründer der 2015 ins Leben gerufenen Plattform selbst nennen. Ihnen schlossen sich jedoch Teilnehmer aus dem nördlichen Märkisch-Oderland, aus Barnim und der Uckermark an. „Bei uns hat jeder ein Moped“, so Pauline Regenberg aus Lunow. Ihre Freundin Lucia Baack nickte und fügte hinzu: „Unsere Freunde haben die Fahrt hier organisiert und wir sind einfach mitgekommen.“ Obwohl der Spaß der gemeinsamen Ausfahrt im Vordergrund stand, seien alle dem Aufruf des Altglietzeners gefolgt und hätten gespendet. Jeder so viel, wie er wollte und konnte.

Viele der Mopedfreunde reparieren ihre Zweiräder selbst, sie tauschen ihre Erfahrungen aus und Informationen, wo man welches Zubehör bekommt. Zwei gemeinsame Ausfahrten unternehmen die Moped-Freunde pro Jahr, diesmal zugunsten krebskranker Kinder. Wobei im Vordergrund der der Spaß an der Freude an der Tour stand.

Vor allem junge Leute trafen sich am Sonnabend an der Esso-Tankstelle in Bad Freienwalde, um mit geputzten Mopeds ins Oderbruch aufzubrechen. Aus verschiedenen Richtungen knatterten die Teilnehmer der betagten Fahrzeuge, darunter auch ein Duo, heran. Alle Fahrer trugen sich in eine Liste ein und drückten ihre Spende durch den Schlitz der bereitgestellten Spendenbox.

Auf die Idee mit der Spende sei er durch eine Truppe aus Thüringen gekommen, berichtet Marvin Buhe, der froh war, dass so viele Teilnehmer dabei waren. Das Geld werde dem im Bau befindlichen „Haus EKKstein“ des Vereins Elterninitiative krebskranker Kinder in Jena überwiesen, so Marvin Buhe. Wegen des Umzugs der Uniklinik Jena musste sich auch der Verein ein neues Domizil suchen. Es sei ein Rück­zugsort für Fa­mi­lien, die „am Li­mit“ sind. Dar­über hinaus sollen spiel­erische Be­treu­ungs­an­ge­bote für krebskranke Kinder, Ge­schwis­ter und deren Fa­mi­lien ein­ge­richtet werden.

Die Tour ging von Bad Freienwalde über die Kreisstraße in Richtung Wriezen und anschließend ins Oderbruch. Mittagspause war in Zollbrücke vorgesehen, wo nur noch 85 Teilnehmer ankamen. Einige waren vorher abgebogen, andere kämpften mit Defekten, weitere haderten mit der Erkenntnis, dass es im nördlichen Oderbruch keine Tankstelle gibt. Ein MZ-Motorrad blieb gleich beim Start zurück. Der Motor wollte nicht mehr anspringen.

Den Zweiradfahrern schlossen sich auch vier Trabis an. Der rote Metalliclack der „Pappe“ von Jan Düring aus Beerbaum lässt nichts mehr von „papyrusweiß“ des Originals erahnen. „Das war mein erstes Auto nach der Wende, das ich mit Westgeld bezahlt habe“, so der Beerbaumer, der seinem Sohn die Teilnahme an der Ausfahrt verdankte. Dieser war mit dem Moped dabei. Düring gehört den Trabbi-Freunden Biesenthal-Barnim an, die immerhin noch 20 Mitglieder zählt. Die neue Farbgebung der „Pappe“ verdankt Jan Düring seinem Vater. „Der fuhr damals einen perlmuttroten VW Golf, bei einem Bier haben wir die Umlackierung des Trabbis beschlossen“, sagte Düring lachend. „Außer der Farbe ist aber alles noch original“, betonte er.