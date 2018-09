Vorbereiten auf den Notfall

Ralf Loock, MOZ

Frankfurt Der Notfall kommt stets unerwartet, er bringt Leid und Verzweiflung. Doch was kann zur Vorbereitung, zur Bekämpfung und zur Nachsorge tun? Mit diesem Thema beschäftigte sich der Pauluskreis, ein ökumenischer Zusammenschluss christlicher Frankfurter, in seiner Sommerakademie.

Behandelt wurde dabei eine breite Themenpalette – von der modernen Technik bei Feuerwehr und Rettungsdiensten über die Telefonseelsorge und Geriatrie bis hin zur Notfallseelsorge. Auch zeitlich wurde ein großer Bogen geschlagen – von Jesus Christus über den Ordensgründer Benedikt von Nursa bis zur Gegenwart.

Mehr als 40 Teilnehmer konnte Vorsitzender Manfred Schütz im schönen, dunklen Saal des Lutherstiftes begrüßen. Man wolle sich an diesem Abend auf die Frage konzentrieren, welche Not- und Hilfsdienste in Frankfurt vorgehalten werden, erläuterte er. Dabei zeigte sich bei vielen Bereichen, dass diese Dienste nicht auf die Oderstadt begrenzt sind, sondern mit den umliegenden Landkreisen in unterschiedlicher Form kooperiert wird. Nach einer einleitenden Betrachtung durch Pfarrer Dr. Justus Werdin und einer Begrüßung durch den Direktor des Lutherstiftes, Frank Volkmer, referierte Brandoberamtsrat Christian Schulz von der Regionalleitstelle über den kommunalen Brand- und Katastrophenschutz und das Rettungswesen. Die Rettungswagen sollen binnen 15 Minuten den Notfallort erreichen, Vorgeschrieben sei auch, dass diese Frist in 95 Prozent aller Fälle eingehalten werden muss.

Ein ganz aktueller Aspekt ist dabei eine geplante Änderung dieser Vorgaben durch das Land. Bislang begann diese Frist mit dem Eingang des Anrufs in der Leitstelle, nun soll aber die Zeitspanne erst mit dem Ausrücken des Wagen beginnen. Damit würde sich alles ein wenig verschieben – vielleicht braucht der Disponent in der Leitstelle ein oder zwei oder vielleicht auch fünf Minuten, bis er die Entscheidung zum Einsatz erteilt. Diese Verzögerung um einige Minuten kann aber beispielsweise bei einem Herzinfarkt tödliche Folgen haben. Die Frankfurter lehnen diese Verschiebung ab, nun müsse man abwarten, wie das Land entscheidet.

Einen ganz anderen Komplex stellte Margitta Kanzler von der Telefonseelsorge vor; mehr als 355 ehrenamtliche Helfer an den Standorten Berlin, Cottbus, Frankfurt und Potsdam tragen diesen Dienst. Viele Anrufer wünschen sich Halt und Stütze, Trösten und Aushalten sowie Worte der Zuversicht. In der Aussprache wurde die Frage aufgeworfen, ob man denn nicht im Notfall mit praktischer Hilfe nachsetzen könne, ob man denn nicht bei Suizidgedanken die Telefonnummer abschreiben und an Angehörige weitergeben dürfe? Nein, denn alle Anrufe sind anonym, die Telefonnummer des Anrufers werde nicht angezeigt, lautete die Antwort. Dieser Dienst sei eben Seelsorge, hier gelte das Gebot von Benedikt von Nursa: „Schweige und höre, neige Deines Herzen Ohr. Suche den Frieden.“ Folglich müsse jeder Anrufer alleine entscheiden, ob er sich mit seinen Sorgen an Verwandte, Bekannte oder eine Beratungsstelle wendet. Den medizinischen Fachbereich Geriatrie erläuterte Peter Heyse vom Lutherstift und Eileen Schuflitz von der Frankfurter Stadtverwaltung präsentierte die Nothilfe-Angebote der Kommune.

In einem sehr traurigen Bereich ist Holger Dymke tätig. Der Woltersdorfer Pfarrer im Ruhestand ist einer von 13 aktiven ehrenamtlichen Notfallseelsorger im Kreis Oder-Spree und Frankfurt. Sie betreuen zum Beispiel Verletzte während lang andauernder Rettungen sowie Angehörige. Außerdem kümmern sie sich um Feuerwehrleute, Sanitäter und Polizisten, die bei ihren Einsätzen oft starken psychischen Belastungen ausgesetzt sind. Wie er im Lutherstift auf Anfrage erläuterte, kann man diese Seelsorger nicht privat anfordern, sondern sie werden stets über die Leitstelle zugeteilt.

Nach einer kleinen Imbiss-Pause ging es zum praktischen Teil – der Besichtigung der Feuerwehr und der Leitstelle in der Heinrich-Hildebrand-Straße. Wolfgang Welenga, Chef des Stadtfeuerwehrverbandes, begrüßte dort die Besucher, diese wurden in drei Gruppen durch die Räume geführt.

Abschließend dankte Manfred Schütz allen Helfern in den Feuerwehren und den Rettungsdiensten, in der Telefonseelsorge und den medizinischen Bereichen. Es sei ganz wichtig, dass man diesen Einsatz auch mal öffentlich würdige, betonte er. Und er dankte Dorothea Schiefer und Lutz Patitz vom Pauluskreis für ihren Einsatz bei der Vorbereitung der diesjährigen Sommerakademie.