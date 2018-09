Suche nach Paketbomber wird fortgesetzt

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) „Der Fall bringt uns langsam an unsere Grenzen“, sagt Torsten Herbst, Sprecher des Polizeipräsidiums Potsdam. 50 Beamte des Landeskriminalamtes sind seit Ende vergangen Jahres mit der Suche nach dem sogenannten DHL-Bomber beschäftigt. Herbst spricht von dem oder den Tätern, die vier Paketbomben in Brandenburg und Berlin verschickt hatten. Damit sollte der Logistikkonzern DHL um zehn Millionen Euro erpresst werden.

Immerhin rechnet es sich die brandenburgische Polizei als Erfolg an, dass seit März dieses Jahres keine neuen Paketbomben verschickt wurden. Der Druck wird aufrecht erhalten, das Personal in der Ermittlungsgruppe wurde nicht reduziert, erklärt Herbst. Die Aussichten auf einen Erfolg schätzt der Sprecher vorsichtig optimistisch ein. „Wir haben genügend Ansatzpunkte“, formuliert er.

Das erste gefährliche Paket wurde an einen Onlinehändler in Frankfurt (Oder) geschickt. Das zweite, das mit Schwarzpulver, Schrauben und Nägeln gefüllt war, ging an eine Potsdamer Apotheke. Zum Sprengen der Sendung musste der Weihnachtsmarkt teilweise geräumt werden. In Berlin folgten in diesem Jahr zwei versuchte Anschläge.