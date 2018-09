Eine etwas andere Großstadtflucht

Larissa Benz

Beeskow (MOZ) Ein Land, eine Stadt und selbst ein Dorf wären nichts ohne Menschen. Viele haben es noch nie in die Schlagzeilen geschafft. Das Oder-Spree-Journal stellt in einer Serie Gesichter aus Oder-Spree vor. Heute: Karolin und Marlen Ring, die in in Beeskow einen Hof gekauft haben.

Auf den ersten Blick klingt diese Geschichte nach einer typischen „Stadtflucht“. Zwei junge Frauen verlassen die Großstadt Berlin, um sich mit ihrem gemeinsamen Kind und dem Hund auf einem alten Hof in Beeskow niederzulassen. Doch diese Zusammenfassung wird Karolin und Marlen Ring nicht gerecht. Denn die beiden sprühen so sehr voller Ideen, dass man etwas weiter ausholen muss.

Wer den Hof der beiden jungen Frauen besucht, tritt in eine andere Welt ein. Ein wohliges Gefühl von Entspannung breitet sich beim Blick über die Anlage aus, deren erste Erwähnung aus dem Jahr 1845 datiert. Auffällig ist etwa die Terrasse beim Gartenhaus: Bunt aber passend zusammengewürfelte Möbel, eine Kinderschaukel und ein Radio vom Flohmarkt sorgen für urbanes Flair in dieser abgeschiedenen Welt mitten in Beeskow. „Latte Machiatto?“, fragt Marlen Ring, eine der beiden Hofbesitzerinnen. Nach einer kurzen Pause kommt sie mit dem Kaffeegetränk und Spaghetti für alle zurück. Man braucht nicht lange, um mit den beiden ins Gespräch zu kommen. Sie erzählen gerne von ihrer Geschichte, wollen zeigen, dass es sich lohnt, Träume zu verwirklichen.

Die Entscheidung, nach mehreren Jahren in Berlin die Stadt hinter sich zu lassen, war für Karolin (34), Redakteurin bei der Bild am Sonntag, und Marlen (36), im Marketingbereich bei Coca Cola tätig, ein langer Prozess: „Nach 15 Jahren in Berlin hat es irgendwann gereicht“, erzählt Marlen. Beide haben nach eigenen Angaben die Vorzüge der Großstadt genossen. Gleichzeitig sei nach und nach der Wunsch nach Entschleunigung aufgekommen. Vor einem Jahr kommt Töchterchen Rubi auf die Welt: „Wir konnten uns einfach nicht vorstellen, dass Rubi in Berlin irgendwann mal mit der U-Bahn zur Schule fährt“, sagt Marlen mit einem Grinsen im Gesicht, das von einem frechen Pony umspielt wird.

Das Ehepaar schaut sich verschiedene Höfe in Brandenburg an. Schnell aber merken beide: Die komplette Abgeschiedenheit ist nichts für sie. Dann werden sie in Beeskow, wo Karolin ursprünglich herkommt, fündig. Hier können sie sich auch vorstellen, eine Art Mehrgenerationen-Wohnen einzurichten, etwa mit Karolins Oma, die momentan nur ein paar Häuser weiter wohnt.

Nicht weit vom Bahnhof und der Innenstadt entfernt, liegt der Hof, der aus vier Gebäuden besteht: Haupthaus, alter Pferdestall, Scheune und Gartenhaus. Die beiden beschließen im vergangenen Dezember, das Areal zu kaufen. Langfristig möchten sie mit ihrer Tochter in den ehemaligen Stall einziehen, dort viele historische Eigenheiten, wie die Pferdetränke, erhalten. „Das wird aber wahrscheinlich erst im Winter 2019 so weit sein“, sagt Karolin Ring.

Bis dahin wohnen die drei im Gartenhaus, das aber alles andere als provisorisch ist: Selbst das enge Bad ist liebevoll, bis ins kleinste Detail mit hübschen Dekoelementen ausgestattet. Dem Paar ist bewusst, dass es keine Garantie dafür gibt, ob alle Pläne gelingen: „Man muss manchmal aber einfach Sachen wagen. Ich finde, ohne Risiko gibt es keine Erfolge“, sagt Karolin Ring überzeugt.

Schon bevor sie auf den Hof ziehen, beginnt Marlen im vergangenen Jahr, über das soziale Netzwerk Instagram ihre Freunde über die Entwicklung ihrer Pläne auf dem Lauf zu halten.

Ihre oft humorvollen Posts über gescheiterte handwerkliche Selbstversuche, das Leben mit Kind und Hund und Besuche von Freunden werden nicht nur von ihrem engen Umfeld wahrgenommen. Schnell vernetzen sie sich dadurch mit anderen Beeskowern: „Ich habe zum Beispiel einfach den Bürgermeister Frank Steffen angeschrieben, ob er nicht mal vorbei kommen will“, erzählt Marlen. Gesagt getan. Und so führen sie an ihrem gemütlichen Holztisch draußen Gespräche mit ihm, wie man junge Beeskower zusammenführen und wie sich die Kreisstadt generell besser vermarkten kann.

Karolin und Marlen Ring sind nach mehreren Monaten Elternzeit und einer Camping-Reise mit ihrer Tochter nach Italien mittlerweile wieder berufstätig: Abwechselnd pendeln sie mit dem Zug von Beeskow jeweils über zwei Stunden nach Berlin, Töchterchen Rubi besucht eine Kita in Beeskow. Marlen arbeitet zusätzlich im Home Office vom Hof aus: „Das Wlan hier könnte aber schneller sein“, sagt sie. Neben ihren Hauptjobs überlegen beide noch, wie sie den Hof nutzen können.

„Eine Idee ist zum Beispiel, hier Produkte herzustellen und sie online zu vermarkten“, erzählt Karolin. Auch eine Art „Pop-Up-Store“ in der Scheune, wo wechselnde Dinge verkauft werden, können sich die beiden vorstellen. Um solche Ideen zu realisieren, bekommt Karolin seit Kurzem Unterstützung von einer Unternehmensberaterin. Und auch sonst ist die Frau mit den platinblonden Haaren offen dafür, Neues zu lernen: Sie besucht regelmäßig Kurse für Hobbyhandwerker im Baumarkt. Das Thema beim letzten Mal: „Problemlösungen im Sanitärbereich“. Mittlerweile haben die Frauen über Instagram schon Kontakt zu anderen Hofbesitzern, etwa in Pieskow, aufgenommen.

Am Anfang habe sie Angst gehabt, dass es auf dem Hof einsam wird, gibt Marlen Ring zu. Aber ihre Berliner Freunde würden gerne vorbeikommen: „Die sind alle total positiv von Beeskow überrascht.“ Doch mit einem reinen Besuch ist es meistens nicht getan: Wer vorbeikommt, packt mit an. Einzelne Projekte, wie ein Basketballkorb, wurden dadurch schon realisiert.

Am 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit, soll es auf dem Hof aber richtig rund gehen: „Wir wollen diesen Tag zur Tat der deutschen Einheit umwandeln“, sagt Karolin. Konkret sind drei Projekte geplant: Einen Komposter bauen, eine Feldsteinmauer für einen Parkplatz abtragen und die alte Lehmdecke im Stall abtragen: „Speziell dafür brauchen wir auch noch ein paar starke Jungs“, sagt Karolin. Aber auch andere helfende Hände seien an diesem Tag „sehr willkommen“.

Wer am 3. Oktober mithelfen möchte, kann sich über den Instagram- Account @untermgrossenbaer oder per E-Mail unter marlen.ring@gmail.com bei den beiden melden. Für alle Helfer ist danach ein kleines Hoffest mit Verpflegung geplant.