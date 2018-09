Schiedsmann für die Gemeinde neu gewählt

Uwe Spranger

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Siegfried Plan ist neue Schiedsperson für die Gemeinde. Er wurde bei der jüngsten Gemeindevertretersitzung einstimmig bestätigt.

Siegfried Plan war zuvor bereits seit 2007 stellvertretende Schiedsperson. Allerdings war seine Wahlperiode mittlerweile abgelaufen und sein Vorgänger Henning Müller hatte seine Tätigkeit als Schiedsmann beendet. Somit wurde eine Neubesetzung erforderlich.

Die Kommune hatte im Ortsblatt und in den Bekanntmachungskästen zur Bewerbung aufgefordert. Bis zum Ablauf der Frist waren zwei Bewerbungen eingegangen. Eine davon wurde im August schriftlich zurückgezogen. Somit verblieb Siegfried Plan als einziger Kandidat für die verantwortungsvolle ehrenamtliche Tätigkeit.

Siegfried Plan sei in der Gemeinde bekannt, besitze Autorität und sei fähig, Streitparteien vorurteilsfrei, sachlich und besonnen zu begegnen, begründete die Verwaltung den Vorschlag. Er verfüge über den zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Amtsgeschäfte ausreichenden Bildungsstand und die erforderliche Zeit. In seiner Tätigkeit als stellvertretende Schiedsperson habe er sich bereits mit Gesetzen und Vorschriften vertraut gemacht und an zahlreichen Weiterbildungsveranstaltungen für Schiedsleute teilgenommen.

Die Berufung gilt fünf Jahre. Nunmehr muss die Gemeinde noch einen Stellvertreter für Siegfried Plan finden. Zu Bewerbungen soll noch in diesem Monat aufgerufen werden.