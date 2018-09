Zur Prüfung

Berlin (MOZ) Ein Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutzes sollte wissen, was er sagt; und er sollte es belegen können. Allein, dass Hans-Georg Maaßen nun einen Bericht darüber anzufertigen hatte, wie seine Äußerungen in der Boulevard-Presse über die Ereignisse in Chemnitz zu verstehen seien, zeigt die Misslichkeit der Lage.

Die „guten Gründe“, die er angeführt hatte, den Medienberichten über Hetzjagden zu misstrauen, war er der Öffentlichkeit schuldig geblieben, ebenso die Erklärung für die Zweifel an einem kursierenden Video. So waren seine Äußerungen kein Beitrag zur Aufklärung, sondern heizten eine emotionalisierte Debatte weiter an – mit dem vermutlich absichtsvollen Nebeneffekt, die Kanzlerin bloßzustellen. Damit wurde Maaßen Teil der Auseinandersetzung zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer. Letzteren hatte Maaßen über seine Sicht der Dinge informiert, die Kanzlerin nicht. Nun beugen sich in Kanzleramt und Innenministerium Experten über seinen Bericht, während der Koalitionspartner SPD Maaßen für untragbar hält.

Vielleicht ist es für einen Rauswurf zu früh. Und Maaßen hat wirklich was in der Hand. Aber er arbeitet daran, dass die Luft um ihn herum dünner wird.