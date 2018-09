Zugfahrt nach Polen anno 2018

Manchmal fährt der Euro-City sogar am Bahnhof vorbei: So geschehen im Frühsommer, als der Zug nach Warschau wegen Bauarbeiten nicht in Frankfurt hielt. © Foto: MOZ/Dietrich Schröder

Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Seit Jahren bemüht sich Brandenburg um eine Verbesserung der Zugverbindungen ins Nachbarland Polen. Doch außer zu wenig Zügen gibt es noch ganz andere Probleme, wie aktuelle Erlebnisse eines Frankfurters zeigen.

Eine touristische Reise mit dem Zug nach Krakau zu unternehmen, das sollte kein großes Problem sein – so dachten jedenfalls drei befreundete Ehepaare aus Frankfurt (Oder) in diesem Sommer. Schließlich liegt die heimliche Kulturhauptstadt des Nachbarlands nur rund 550 Kilometer von Brandenburgs Grenze entfernt – etwa genauso weit wie das fränkische Nürnberg.

„Vor Jahren gab es einen Direktzug von Berlin über Frankfurt dorthin, doch wir stellten fest, dass man jetzt den Umweg über Posen machen und dort umsteigen muss“, berichtete Ralf Döscher, der schon im Frühjahr mit den Planungen begonnen hatte. „Die zweite Überraschung war, dass man von Deutschland aus nur Fahrkarten bis Posen kaufen konnte, da die zweite Teilstrecke von der polnischen Privatbahn TLK betrieben wird, mit der die Deutsche Bahn offenbar keine Vereinbarung hat.“ Um für diesen Streckenabschnitt Tickets zu kaufen, musste der Frankfurter extra in die 20 Kilometer von der Grenze entfernte Kleinstadt Rzepin fahren, da in der Grenzstadt Słubice auch keine Fahrscheine verkauft werden. „Trotzdem ließen wir uns darauf ein, denn inklusive Umstieg sollte die Fahrt nur knapp sieben Stunden dauern.“

Die dritte Überraschung folgte kurz vor dem Fahrtantritt am 30. August: Der Anschlusszug von Posen nach Krakau war von der Privatbahn am 1. August gestrichen worden. Nun waren drei Stunden Wartezeit in Posen die Folge, die man für eine Kurzbesichtigung der Stadt nutzen wollte. „Doch da der Eurocity aus Berlin mit 70 Minuten Verspätung in Posen ankam, wurde nichts daraus.“ Nebenbei: Den ursprünglich geplanten Anschluss hätte man nie geschafft.

Auch die Rückfahrt am 2. September steckte voller Überraschungen. Denn die Staatsbahn PKP, mit der man diesmal gleich von Krakau fahren wollte, hatte ihren Fahrplan just am 1. September geändert. „Unser Zug fuhr nicht wie geplant 10.12 Uhr in Krakau ab, sondern bereits 9.44 Uhr“, so Döscher. Das Dumme war: Auf der Internetseite der Deutschen Bahn stand noch die alte Abfahrtzeit. Nur weil man zufällig früher mit dem Taxi vom Hotel losgefahren war, schaffte man den Zug.

Auch diesmal wurde wegen Verspätung der ursprüngliche Anschluss in Posen nicht geschafft. „Am Ende waren wir morgens um 9.44 Uhr in Krakau losgefahren und fast zwölf Stunden unterwegs.“ Die gute Stimmung habe man sich trotzdem nicht vermiesen lassen. „Das Angebot in den polnischen Speisewagen, Wifi und saubere Toiletten in den Zügen waren toll. Da haben uns die Polen was voraus.“ Freilich hätte man sich im Internet-Zeitalter bessere Informationen und vor allem eine höhere Reisegeschwindigkeit gewünscht.

Dass es rein technisch auf der Bahn selbst grenzüberschreitend viel schneller gehen könnte, will die Arbeitsgruppe Polen der Berliner SPD an diesem Sonnabend auf der Ostbahnlinie von Gorzow (Landsberg) über Küstrin nach Berlin beweisen. Ein extra arrangierter Zug in der Nacht zum Sonntag soll die 130 Kilometer lange Strecke in 95 Minuten schaffen. Ähnlich, wie das schon im Sommer 1939 einmal möglich war, als die deutschen D-Züge von Berlin nach Memel (heute Klaipeda in Litauen) oder Königsberg (Kaliningrad) für diesen Abschnitt 99 Minuten brauchten.

Im heutigen Regionalverkehr liegen die Fahrzeiten auf der noch immer eingleisigen, nicht elektrifizierten Strecke zwischen 137 und 170 Minuten. Noch dazu müssen sich die Pendler im Berufsverkehr zwischen Brandenburg und Berlin in die überfüllten Waggons drängen.