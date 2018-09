Gesucht: Eine Idee, die alles zusammenbindet

Stockholm (MOZ) Nein, an der Katastrophe sind die schwedischen Sozialdemokraten nicht vorbeigeschrammt. Sie sind zwar stärkste Kraft geblieben, doch dieser Erfolg ist ein Debakel. Seit den 90er-Jahren haben sie ihren Stimmenanteil fast halbiert – und das im Mutterland von Sozialdemokratie und Wohlfahrtsstaat. Dass die deutsche SPD dieses Ergebnis als Wahlerfolg verkaufen will, wirkt da wie Realitätsverweigerung. Allerdings überrascht es auch nicht. Denn die schwedischen Genossen sind in einer ähnlichen Lage wie die deutschen – und wie Sozialdemokraten beinahe in ganz Europa.

Ein Blick auf die Nachbarn zeigt das Ausmaß der Misere: Egal ob man nach Frankreich, in die Niederlande, nach Polen, Griechenland, Tschechien oder Österreich schaut – die Sozialdemokratie ist im Niedergang. Stattdessen beherrschen Politiker die Debatte, die mehr oder weniger weit rechts der Mitte stehen. „Migration ist die Mutter aller Probleme!“, rufen sie. Und die Sozialdemokraten halten flüsternd dagegen: „Aber soziale Gerechtigkeit ist doch die Mutter aller Lösungen.“

Das ist auch nicht verkehrt. Schließlich nähren sich viele rechtspopulistische Bewegungen aus der Furcht vor sozialem Abstieg. Bislang begegnet die Linke dieser Furcht jedoch lediglich mit einer Reihe von Spiegelstrichen. Sie denkt darüber nach, wie Daten besteuert, wie die Rente bis 2040 gesichert und wie Mieterhöhungen begrenzt werden können. Sie legt Pläne vor für bessere Bildung, effizienten Nahverkehr und gerechtere Steuern.

Was aber Sozialdemokraten in ganz Europa fehlt, ist eine Idee, die das alles zusammenbindet, die Zuversicht ausstrahlt und die von den Politikern glaubwürdig vertreten wird. Ein schönes Beispiel dafür ist das ikonische „Hope“-Plakat, mit dem Barack Obama 2008 in den Wahlkampf zog. Das Plakat war so gut wie frei von politischem Inhalt. Es strahlte Zuversicht aus, mehr nicht. Wie weit die europäischen Sozialdemokraten derzeit von solch einer Idee weg sind, zeigt sich, wenn man Obamas Kopf gegen den von Thorsten Schäfer-Gümbel austauscht – diese Montage geistert seit Jahren durchs Internet. Der hessische Spitzenkandidat ist ein typischer Sozialdemokrat: Er steht für Zwölf-Punkte-Pläne, nicht für große Worte. Auf dem „Hope“-Plakat wirkt er so deplatziert, man müsste lachen, wenn es nicht so traurig wäre.