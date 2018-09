Hoch hinaus oder auch tief hinab

Thomas Berger

Strausberg (MOZ) Rund um den Tag des offenen Denkmals wurde am Sonntag zu spannenden Einblicken geladen. Besonderheiten waren 20 Jahren Touristinformation im Torwäch­terhaus Müncheberg und in Rehfelde die Einweihung eines neuen Liedsteins an der Kirche.

Wenn Besucher nach Informationen über Müncheberg und seine Ortsteile suchen, heißt sie Sylvia Seefeld willkommen, versorgt sie mit Kartenmaterial, Flyern und mancherlei speziellem Tipp. All dies in einem Gebäude mit langer Geschichte und besonderer Bedeutung. Denn bei dem Objekt, in dem die Stadtinfo nun seit genau 20 Jahren residiert, handelt es sich um das damals für die neue Nutzung hergerichtete alte Torwächterhaus neben dem Berliner Torturm. Mit seinen knapp 7000 Einwohnern, dafür aber der ländlichen Prägung sei Müncheberg ziemlich einzigartig, sagte Maria Buch aus der Stadtverwaltung zur Begrüßung bei der Jubiläumsfeier. Und Müncheberg stehe nicht allein, sei gut vernetzt mit der Märkischen Schweiz, der Touristinfo Oderbruch und Lebuser Land in Seelow sowie natürlich über den Tourismusverband Seenland Oder-Spree, nahm sie auf die auch persönlich anwesenden Partner Bezug.

Frank Geißler, Vorsitzender des Heimatgeschichtsvereins, freute sich wiederum vor allem, die mittlerweile in Rente befindliche Anneliese Thau in der Runde zu sehen. Sie war die erste Betreuerin der Touristinfo, er selbst damals als ABM-Kraft mit dem Aufbau der kleinen Ausstellung zur Stadtgeschichte betraut und im Folgeprojekt auch dem Herrichten des Torturms. 90 Eimer mit Schutt, erinnerte er sich, habe er damals von dort nach unten gebracht. Und auch schon so viele Jahre schlüpft Horst Grothe in die Rolle des Torwächters. In dieser hatte er schon am Abend zuvor eine Tour mit etwa 30 Teilnehmern angeführt. Gästeführerin Sylvia Plötz wiederum hatte am Sonntag ähnlich viele Neugierige bei ihrem Drei-Türme-Spaziergang. Vorbeigeschaut wurde da auch an der Stadtpfarrkirche St. Marien, wo es noch ein Klezmerkonzert mit der Gruppe Aufwind gab.

Besonders reichlich Musik in einem speziellen Rahmen lockte auch viele Interessenten nach Rehfelde an die Kirche im alten Dorf. Dort nämlich wurde feierlich der neue Liedstein auf dem Kirchhof eingeweiht. Das Lied „Möge die Straße uns zusammenführen“, dessen Text auch den Stein ziert, wurde gemeinsam von allen angestimmt. Und da es sich bei den Versammelten neben weiteren Gästen um die Mitglieder von gleich vier Chören handelte, die später noch ein Konzert gaben, erklang die Botschaft besonders schön und stimmgewaltig. Gerade als Zeichen deutsch-polnischer Zusammenarbeit im Herzen Europas, ein bewusstes Friedenssignal, wie Bürgermeister Reiner Donath in seinen einführenden Worten unterstrichen hatte. Dabei spann er den Bogen vom Kriegsende 1945 und der neu etablierten Grenze an Oder und Neiße, deren endgültige Festschreibung über mehrere Zwischenstationen bis 1990 andauerte, bis ins Heute. Zu den Begegnungen beider Völker gehörten auch der Rehfelder Wandertag, die Erweiterung des Liederweges über Rehfelde-Dorf bis Herrensee und das Miteinander des gastgebenden Sängerkreises, des Männergesangsvereins Flora 1877 aus dem Doppeldorf sowie der polnischen Chöre „Canto Choralis“ aus Drezdenko und „Drzewiczanie“ aus Kostrzyn.

Das Frankfurter Paar Kerstin Paust-Loch und Rudolf Loch gehörte zu denen, die den Tag des offenen Denkmals zum schönen Anlass nahmen, auch mal ein wenig in den größeren Umkreis zu Erkundungen auszuschwärmen. In ihrem Fall führte der Weg nach Waldsieversdorf, wo sie dem Heartfield-Haus einen Besuch abstatteten. „Das ist eine tolle Idee mit diesem Tag, das regt wirklich viele an, sich mit diesen Objekten zu beschäftigen“, sagte sie, während er anfügte: „Schön, dass es das hier gibt. Es wäre doch eine Schande, wenn es diese Einblicke gerade auch für die Jugend nicht mehr geben würde.“ Harald Schadek vom Freundeskreis, der das ehemalige Sommerhaus des Brecht-Freundes und Meisters der Fotomontage jedes Wochenende öffnet, hatte schon am Vortag etwa 30 Gäste betreut, etwa gleich viele waren es am Sonntag. Darunter ebenso Uta Schlegel und ihr Begleiter aus Berlin, die ihre Tour in Waldsieversdorf starteten. Die beiden Hauptstädter ebenso wie das Frankfurter Paar hörte von Schadek auch mit Staunen, dass sich Heartfield mit seinen Werken einst weniger als Künstler denn als Propagandist empfunden habe. Zudem hätten ihn diverse Zeitgenossen als überaus genau in der Arbeit, beinahe pedantisch, beschrieben: „Alles musste bei ihm bis aufs i-Tüpfelchen stimmen.“ Für Montag hatte Schadek schon die nächsten Gäste im Visier – eine Radlergruppe, die regelmäßig Station mache.

Ein Denkmal ganz anderer Art ist die Dahlwitzer Kirche in Hoppegarten, wo Volker Matthes, obgleich nicht mehr der Jüngste, mit den Besuchern in den drei Öffnungsstunden am Nachmittag immer wieder zwischen den insgesamt fünf Etagen des Bauwerks unterwegs war. Los ging es unten in der Gruft, dann da­­rüber durch den Hauptraum vor allem zum prächtigen barocken Kanzelaltar. Nicht ohne den Hinweis, dass dies für protestantische Kirchen in der frühen Nachreformationsära typisch war, in katholischen Gotteshäuser ja nichts sich über den Altar erheben dürfe. Höher als die Kanzel lag dafür sogar noch die Patronatsloge, wollten die Gutsherren als Kirchenpatrone doch damit ihre Machtbasis dokumentieren. Anhand der drei Adelsfamilien, die für das Gut Dahlwitz und somit auch die dortige Kirchengeschichte prägend waren, also Canstein, Marschall und schließlich Treskow, arbeitete Matthes vorrangig seine Reise durch die Zeit ab. Schließlich waren das Berühmtheiten, Carl Hildebrand Freiherr von Canstein beispielsweise 1710 Gründer der ersten Bibelverlagsanstalt der Welt. Vorbei an der Orgel ging es bis zum Glockenstuhl. Eine Etage tiefer, auf dem ehemals zum Trocknen genutzten Dachboden, erfuhren die Gäste dann noch zu ihrem Staunen, dass der Ortsname Hoppegarten vom Hopfen kommt und nicht von den Pferden der erst später erbauten Rennbahn.

Über zahlreiche Besucher konnten sich Vorsitzende Hannelore Korth und ihre Mitstreiter vom Heimatverein auf dem Fredersdorfer Gutshof freuen. Rund um den Taubenturm hatten Dagmar Jester aus dem Ort ihre hölzernen Kunstwerke und Helmut Lattwin aus Rehfelde seine Feldsteinfiguren ausgebreitet. Die örtliche Mal- und Zeichengruppe ART zeigte eine Auswahl von Bildern, versteigerte auch einige noch. Etwa 60 Musikliebhaber lauschten zum Abschluss dem Konzert von Scarlett O’ und Jürgen Ehle, die sich – vieles ausdrücklich zum Mitsingen vorgesehen – quer durch ihre Lieblingslieder spielten. Ein Reigen von den Beatles („Universe“) über gleich anfangs „Wir zahlen keine Miete mehr“ bis hin zu Gundermanns „Das Gras“.

Das Kelch-Mausoleum und die Kirche einschließlich solcher Details wie dem Uhrwerk der alten Turmuhr präsentierte der Geschichtskreis Bollensdorf in Neuenhagen. Verziert wurde der Außenbereich an diesem Tag mit Skulpturen des ortsansässigen Künstlers Wolfgang Anlauf.