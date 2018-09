Schießsportverein wirbt in eigener Sache

Julia Lehmann

Eberswalde (MOZ) Gehörschutz auf, konzentrieren und zielen. Der Moment, wenn der Schuss fällt, ist für einen Sportschützen wohl der spannendste. Die Faszination Sportschießen will die Eberswalder Schützengilde 1588 jedes Jahr bei ihrem Tag der offenen Tür vermitteln und lädt jedes Mal zu sich an den Schießstand ein. Ab neun Uhr war am Sonnabend geöffnet.

Etwas abgelegen am Ende der Wolfswinkler Straße in Eberswalde-Finow hat der Verein seit 1996 sein Refugium. Er existiert schon seit 1588. Nach der Wende musste er allerdings neu gegründet werden, denn vor dem Krieg 1938 lösten die Nationalsozialisten den Verein auf. Heute zählt er 96 Mitglieder, wobei etwa zehn Frauen darunter sind. Die Jüngsten sind 12 Jahre, 86 Jahre der Älteste. Donnerstags wird trainiert, auch „Schnupperschießen“ bietet die Schützengilde an. Oder man lässt sich beim Tag der offenen Tür die Faszination Schießen von Cindy Springer (44) erklären. Selbst seit zwei Jahren Vereinsmitglied.

Für sie ist es der perfekte Ausgleich. Der Sport erfordere Konzentration und bringt den Puls runter, sagt sie. Winand Staff (54), erster Vereinsvorsitzender, beschreibt seine Motivation mit einem Wort: „Faszination“. Sportlich Ehrgeizige können sich bei Meisterschaften mit anderen messen. Der Verein unterstützt die Teilnahme. Das Areal des Vereins besteht aus mehreren Gebäuden, in denen 25 und 50 Meter lange Bahnen verbaut sind. Dazu gibt es einen großzügigen Saal für Veranstaltungen. 2016 konnte über das Eberswalder Bürgerbudget eine Lichtpunktanlage gekauft werden, die heute vor allem der Jugend zugutekommt, die zu Beginn mit Luftdruck schießt.

Nach und nach wird aber auch der Nachwuchs an Klein- und Großkaliber herangeführt. Neumitglieder können auf Vereinswaffen zurückgreifen. Denn das Hobby ist kostspielig in der Anschaffung. Waffen sind teuer. Um selbst eine zu besitzen, sind außerdem gewisse Bedingungen zu erfüllen. Ein sauberes Führungszeugnis, mindestens ein Jahr Mitgliedschaft im Verein und den Waffensachkundenachweis.

Die Bedeutung eines Schützenvereins war früher eine andere als heute. Dessen sind sich die heutigen Mitglieder bewusst. Parallel zu dieser generellen Entwicklung hat sich aber auch in den Vereinen selbst viel getan. „Wir gehen heute viel lockerer mit alten Traditionen um“, sagt Cindy Springer. Trachten tragen hier nur noch die Vorstandsvorsitzenden. Die Mitglieder sehen sich eher im Vereinsshirt.