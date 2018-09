Tödliche Schüsse auf Intensivstraftäter

Gelbe Zahlenschilder signalisieren Spuren, die von Polizeibeamten an einem Zugang zum Tempelhofer Feld an der Oderstraße sicher gestellt wurden. Dort wurde ein Mann durch Schüsse lebensgefährlich verletzt. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er an den Verletzungen. Nach unbestätigten Informationen mehrerer Medien soll es sich bei dem Opfer um ein polizeibekanntes Mitglied einer arabischen Großfamilie handeln. © Foto: Paul Zinken/dpa

