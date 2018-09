Holding ist jetzt beschlossene Sache

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Oranienburgs Stadtverordnete haben am Montagabend in einer Sondersitzung einen weitreichenden Beschluss gefasst. In einer stellenweise doch sehr emotionalen Debatte haben sie mit 22-Ja-Stimmen, bei fünf Nein-Stimmen sowie fünf Enthaltungen die Gründung einer Oranienburg Holding beschlossen.

Damit findet ein zweieinhalbjähriger Diskussions- und Vorbereitungsprozess ein vorläufiges Ende. Die Holding soll ab 2019 als Dachgesellschaft für die Stadtwerke Oranienburg (SWO), die städtische Wohnungsbaugesellschaft (Woba) sowie die Stadtservice Oranienburg GmbH (SOG) und die Tourismus & Kultur gGmbH (TKO) fungieren. Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) dankte allen Akteuren, die in „harter Fleißarbeit“ in Projektgruppen und Kompetenzteams die Grundlagen für den Beschluss der Stadtverordneten geschaffen hätten. Besonders hob er die Rolle des Projektleiters, Stadtwerkegeschäftsführer Alireza Assadi, hervor. Der sprach nach dem Votum des Stadtparlaments von einem Meilenstein für die Effektivität und Effizienz der Organisationsstruktur Oranienburgs, mit dem die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt mittel- und langfristig gesichert werde.

„Wir wollen uns der Zukunft nicht in den Weg stellen und können nach reiflicher Prüfung sagen, dass wir uns geschlossen für die Gründung einer Holding aussprechen“, so CDU-Fraktionschef Werner Mundt. Mit einer Holding entlaste die Stadt ihren Haushalt und könne das eingesparte Geld für dringende Investitionen in Kitas, Schulen, aber auch Straßen oder eine dritte Havelquerung einsetzen.

Große Skepsis kam von Judith Brandt. Die Vize-Fraktionschefin der SPD lobte zwar, dass die Kommunalpolitik im vergrößerten Aufsichtsrat der Holding eine starke Kontrolle ausüben könne, gab aber zu bedenken, dass es noch immer viele offene Fragen der Belegschaften gebe. Das gelte vor allem für die 35 Frauen und Männer, die von der SWO, der SOG und der Woba in die Holding wechseln sollten. Von ihrer Fraktion komme keine Zustimmung, so Judith Brandt. Die SPD-Fraktion beantragte sogar namentliche Abstimmung.

Für ihren Beitrag bekam sie ebenso Applaus aus den Reihen der Zuhörer, in denen sich zahlreiche Vertreter einzelner städtischer Gesellschaften befanden, wie später auch Torsten Reipert. Der FDP-Mann, der zuvor als neuer Stadtverordneter vereidigt worden war, stellte das Zahlenwerk für die Holding in Frage. Seiner Berechnung nach fielen die steuerlichen Vorteile deutlich kleiner aus, die Eigenkosten der Holding aber um ein Vielfaches höher. Gleichzeitig plädierte er dafür, die Stadt solle sich aus Feldern zurückziehen, die Private besser erledigen könnten. Für die „Kostgänger“ SOG und TKO, die die Stadt jährlich rund 3,5 Millionen Euro kosteten, hätten längst andere Strukturen geschaffen werden müssen, kritisierte Reipert.

Ralph Bujok, der Fraktionschef der Linken, erinnerte daran, dass es bei allen kontroversen Themen und Grundsatzbeschlüssen immer um die Kernfrage ging: „Nützt es dieser Stadt und ihren Bürgern?“ Das sei beim Verkauf von Anteilen der Stadtwerke der Fall gewesen, wie auch bei deren Rückkauf und der Landesgartenschau. Das gelte jetzt auch für das Projekt Holding, so Bujok. Die Beschäftigten der Gesellschaften würden nicht schlechter, teilweise sogar besser gestellt. Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt werde gesichert und die Kommunalpolitik behalte die vollständige Kontrolle über die Schwerpunkte, die allein sie der Holding setze. Es seien noch Fragen offen und die eigentliche Arbeit der Holding beginne ja erst. Allerdings seien Sorgen und Ängste vor dieser Holding unbegründet, so Bujok.

Heiner Klemp, Fraktionsvorsitzender der Grünen, betonte, dass alle wichtigen Forderungen der Grünen erfüllt seien. „Die steuerlichen Vorteile der Holding hat uns das Finanzamt schwarz auf weiß bestätigt“, so Klemp. Sie überwögen selbst dann noch, wenn die Eigenkosten der Holding höher ausfallen sollten. Gesichert sei zudem, dass alle Fraktionen ein Mandat im Aufsichtsrat hätten. Vor allem aber müsse niemand der Beschäftigten fürchten, schlechter gestellt zu werden.

„Dem Wandel gehört die Zukunft“, erinnerte Antje Wendt von den Freien Wählern an ein Zitat ihres einstigen Fraktionskollegen Ulrich Hebestreit, der sein Mandat zum 31. August niedergelegt hatte. Ihr Erkenntnisgewinn in der langen Debatte um die Holding sei, dass sie für Oranienburg große Chancen biete und deshalb gegründet werden sollte. „Allerdings dürfen wir dabei die Risiken nicht aus den Augen verlieren“, so Antje Wendt.