Hort Pfiffikus feiert 50. Geburtstag

Wiebke Wollek

Hennigsdorf Im Jahr 1968 kamen die ersten Kinder ins Haus, heute schicken einige von ihnen ihren eignen Nachwuchs in die Kita Pfiffikus, in der seit 2009 ausschließlich Hortkinder betreut werden. Am Mittwoch wird der 50. Geburtstag der Einrichtung gefeiert.

Es ist laut, die Hortkinder machen eifrig ihre Hausaufgaben. Ingrid Schmökel geht reihum und hilft da, wo sie gebraucht wird. „Für die Erstklässler ist es gerade eine spannende Zeit, viele sind noch ganz aufgeregt“, erzählt die Erzieherin, die bereits seit 1980 in der Einrichtung arbeitet. Damals waren die beiden Häuser noch nicht durch den farbenfrohen runden Anbau miteinander verbunden. Neben dem Kindergarten Butzemannhaus gab es eine Krippe, die sich Brüderchen und Schwesterchen nannte. „Einige der Kinder, die ich in den 80er-Jahren hier betreut habe, haben nun selbst Kinder im Schulalter“, erzählt die 63-Jährige, die schon immer gerne mit Kindern gearbeitet hat. „Man muss Lautstärke aushalten können und braucht starke Nerven, aber ich liebe meinen Beruf“, erzählt Ingrid Schmökel, die die Stellvertreterin der heutigen Leiterin Urte Flehmer ist.

„Moinsen, Frau Flehmer“, wird diese von einem Mädchen im Vorbeigehen begrüßt. Die Kinder müssen sich selbstständig bei ihrer Ankunft nach Schulschluss im Hort anmelden. Nur im ersten Halbjahr der ersten Klasse werden die Kinder direkt von der Schule bis in den Hort begleitet. Danach werden sie mithilfe des Programms Kleine Helden darin geschult, sicher von der Fontane-Grundschule zum Hort zu gelangen. Dort haben die insgesamt 220 Hortkinder der ersten bis vierten Klasse viele verschiedene Möglichkeiten, den Nachmittag zu verbringen. „Wir arbeiten mit einem offenen Angebot, aber trotzdem hat jede Klasse ihren Bezugserzieher“, erklärt Urte Flehmer. Die Hausaufgaben während der Betreuungszeit zu erledigen, sei keine Pflicht. „Manche Kinder brauchen erstmal ein bisschen Zeit zur Erholung nach der Schule und machen die Aufgaben dann später zu Hause. Andere dagegen legen gleich los.“

Neben dem großen Spielplatz und dem Garten mit den neuen Hochbeeten gibt es drinnen viele Räume mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten, wie Tanzen, Bauen oder Werken. Außerdem gibt es einen Lego-Raum, eine Bibliothek, ein Atelier, einen Mädchen- und einen Jungen Raum. Dort darf dann das jeweils andere Geschlecht nur auf Nachfrage eintreten. Zusätzlich gibt es einen Raum, der nur für die Viertklässler reserviert ist. „Die möchten gerne mal unter sich sein“, erklärt Urte Flehmer. Mehrere Arbeitsgemeinschaften ergänzen das Angebot, wie die AG Raufen und Ringen in Zusammenarbeit mit dem SV Stahl Hennigsdorf, der Kinderrat, die Streitschlichter oder seit kurzem auch eine Line-Dance-Gruppe.

Urte Flehmer erinnert sich noch gut an das 40-jährige Jubiläum vor zehn Jahren, als es wie aus Eimern schüttete. Mit dem Entschluss „Ein Anbau muss her“, den der ehemalige Bürgermeister Andreas Schulz (SPD) damals geäußert haben soll, ging für Kinder und Erzieher ein großer Wunsch in Erfüllung. Denn durch den 2010 fertig gestellten Anbau kam man endlich trockenen Fußes von einem Haus ins andere.

Zum 50. Geburtstag wird am Mittwoch Bürgermeister Thomas Günther (SPD) um 15 Uhr gratulieren. Danach gibt es Einblicke in die Geschichte, ein Bühnenprogramm und viele Spiele sowie eine Rollenrutsche.