Mit dem „eTank“ zur Wärmewende

Ina Matthes

Potsdam (MOZ) Deutschland schafft seine Umweltziele nicht, wenn die Wärmeenergie nicht grüner wird. Wie man das zum Beispiel mit Erdspeichern und Windrädern erreichen könnte, darum ging es auf dem 20. Cottbusser Energietag am Montag.

Das ist doch alles kinderleicht: Die Sonne scheint im Sommer kräftig aufs Haus und erwärmt Wasser in Röhren auf dem Dach. Das warme Wasser fließt dann in Rohrleitungen unter die Erde, wo die Wärme gespeichert wird für kühle Zeiten. So etwa erklärt ein Maulwurf in einem Zeichentrickfilm, wie der neue Erdwärmespeicher der Britzer Kita funktioniert. Die deematrix Energiesysteme GmbH aus Fürstenwalde (Oder-Spree) hat für die Kita-Kinder einem kleinen Film über den neuen Wärmespeicher der Kita gedreht, den „eTank“. Die Fürstenwalder Firma stellte das Video und die Speicher-Lösung auf dem 20. Energietag des Landes Brandenburg an der Brandenburgisch-Technischen Universität (BTU) in Cottbus vor.

Die jährliche Veranstaltung mit 300 Teilnehmern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft widmete sich dem Thema Heizen. „Wärme hat 40 Prozent Anteil an energiebedingten Kohlendioxid-Emissionen“, sagte Wolfgang Krüger, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Cottbus (IHK). Während nach Zahlen des Umweltbundesamtes der Anteil der erneuerbaren Energie beim Strom bei rund 36 Prozent liegt, stammt die Heizenergie gerade mal zu knapp 13 Prozent aus grünen Quellen – und dieser Wert stagniert seit einigen Jahren.

Brandenburg heizt zu 15 Prozent mit Holz, Erdwärme oder Sonne und zum überwiegenden Teil mit Gas, Öl und Kohle. Deutschland werde seine Ziele zur Reduzierung der Treibhausgase verfehlen, wenn sich nicht auf dem Wärmesektor etwas bewegt, hieß es auf der Konferenz in Cottbus.

Großen Nachholebedarf gibt es bei der energetischen Sanierung von Gebäuden – bei Wärmedämmung, modernen Heizungen. In Deutschland sind gerade ein Prozent der Häuser in Sachen Energiesparsamkeit auf modernem Stand. „Es liegt nicht am Geld“, sagte Ulrich Benterbusch vom Bundeswirtschaftsministerium. Das sei vorhanden. Die Politik bremst. Weder im Bund noch in den Ländern gibt es eine Einigung, ob sanierungswillige Hausbesitzer gefördert werden sollen oder steuerliche Erleichterungen bekommen. „Das ist nicht geklärt“, sagte Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD). „Auch in der Landesregierung gibt es keine gemeinsame Auffassung.“

Gerber meinte, er könne sich Förderprogramme dafür vorstellen und verwies auf das Brandenburger Programm RENplus mit dem unter anderem Speicher oder Fernwärmesysteme gefördert werden. 65 Millionen Euro stehen in diesem Fonds von 2014 bis 2020 bereit. „RENPlus kann nur ein erster Schritt sein, um die Wärmewende zu fördern“, meinte Wolfgang Krüger von der IHK. Er forderte mehr Anreize für umweltfreundlichere Wärmeenergie und eine Wärmewende, „die bezahlbar bleibt.“

Die Sanierung älterer Häuser ist dagegen für ihre Besitzer oft eine kaum bezahlbare Angelegenheit, wie einer der Kongressteilnehmer in Cottbus deutlich machte. Dämmung, Umbau kosten, deshalb nähern sich die Brandenburger dem Thema eher in überschaubaren Schritten. „Wenn die Brandenburger sanieren, dann gehen sie zuerst an die Fenster ran“, sagte Anke Tuschek vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Dann folgt meist das Ersetzen der Heizungen durch modernere Varianten. Die rund 1,3 Millionen Wohnungen in Brandenburg sind im Durchschnitt mit 15 Jahre alten Heizungen ausgestattet. Damit liege das Land im bundesweiten Vergleich im guten Mittelfeld, so Tuschek. Viele Heizungen seien nach 1990 ausgetauscht worden. Dabei setzen die Brandenburger vor allem auf Gas, das fast die Hälfte der Heizenergie liefert. Öl ist mit einem Anteil von 15 Prozent vertreten und Fernwärme macht knapp 27 Prozent aus.

Energieanbieter wie die Heizkraftwerksgesellschaft Cottbus interessieren sich für neue Quellen. Zum Beispiel für Windräder, die Fernwärme liefern. Welche Möglichkeiten es gibt, hat das Unternehmen zusammen mit dem Cottbuser Windkraftentwickler UKA in einer Studie untersucht. Überschüssige Windenergie könnte zum Beispiel genutzt werden, um Wasser zu erwärmen und um das in Fernwärmenetze einzuspeisen. Technisch und auch wirtschaftlich ist das machbar, ergab die Studie. Die komplizierte rechtlichen und wirtschaftlichen Regelungen, der hohe bürokratische Aufwand dazu allerdings machen das Verfahren, so das Fazit, derzeit unattraktiv. So existiert die Idee bisher auf dem Papier.

Anders als der eTank der Fürstenwalder deematrix Energiesysteme GmbH. Der grüne Erdspeicher ist oder wird an 130 Orten in Deutschland gebaut, darunter in Fürstenwalde, Panketal oder Zehdenick. Im Sommer wird mit der Wärme des Wassers über ein System von Rohren das Erdreich auf bis zu 23 Grad erwärmt.

Im Winter kann diese Wärme dann genutzt werden. „Wir retten die Wärme aus dem Sommer in den Winter“, sagte Axel Popp, Geschäftsführer von deematrix. Dafür wurde das Unternehmen am Montag mit einem Brandenburger Energieeffizienzpreis ausgezeichnet. In der Britzer Kita, sagte Popp, soll der eTank im November in Betrieb gehen.