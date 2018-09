Tresor auf der Straße

Mandy Oys

Hohen Neuendorf (MOZ) Montagmorgen, Mitarbeiter des TüV sind auf dem Weg zur Arbeit. Was im Weg liegt, ist ein Tresor. Vor einem Bürogebäude an der Gewerbestraße in Hohen Neuendorf fanden die Männer den Stahlschrank. Offensichtlich sind die Einbrecher am Wochenende beim Versuch, ihn zu öffnen, gescheitert. Laut Ariane Feierbach von der Polizeidirektion Nord wurden Büroräume durchwühlt. Was gestohlen wurde, ist angesichts des Chaos noch nicht klar. Den Tresor schleppten die Unbekannten jedenfalls nach unten, ließen ihn aber zurück. Die Kriminaltechniker sicherten Spuren, darunter auch DNA, sagt Feierbach.(mo)