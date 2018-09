Drei Monate Bauverzug bei der Stadtverwaltung

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Wegen Problemen mit einer Baufirma liegt die Sanierung des Verwaltungsgebäudes der Stadt deutlich im Verzug.

Eigentlich hätten die Gerüste am sogenannten Neubau des ehemaligen Krankenhauses längst abgebaut sein müssen, doch die Sanierung der Stadtverwaltung wird und wird nicht fertig. Das hat Auswirkungen auf den zweiten Bauabschnitt, dem Innenausbau, der sich zeitnah an die Fassadensanierung anschließen sollte, jetzt aber erst im kommenden Jahr beginnen wird. „Wir haben Probleme mit einer Firma gehabt“, begründete Fachbereichsleiter Fred Graupmann, weshalb es zu den mehrmonatigen Verzögerungen auf der Baustelle gekommen ist. Die Firma habe nicht so gearbeitet, „wie wir uns das vorgestellt haben“. Etliche Mängel beim Verputzen der Fassade mussten entsprechend nachgearbeitet werden. Die Gerüste am Altbau standen hingegen nur kurze Zeit. Dort sei die Fassade nur gesandstrahlt und Fugen ausgebessert worden. Nachdem die Probleme aus der Welt geschaffen worden sind, geht es zügiger voran. Seit ein paar Tagen erstrahlt das Gebäude in hellem Farbton, die Fenster mit einem kräftigeren Farbton deutlich abgesetzt. Die Arbeiten liegen jetzt in den „letzten Zuckungen“, versicherte Graupmann. Nunmehr Ende September sollen die Gerüste abgebaut werden. Doch die Arbeiten für den sicherlich deutlich komplizierten Innenausbau werden sich nicht nahtlos anschließen. „Die Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt werden im Frühjahr 2019 beginnen“, kündigte Graupmann an. Voraussichtlich erst im Jahr 2020 können die Arbeiten abgeschlossen werden. Zurzeit werde noch an den einzelnen Fachplanungen gearbeitet, letzte Abstimmungen fänden gegenwärtig statt.

Noch Mitte April hatte sich Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD) deutlich zuversichtlich gezeigt, dass die Arbeiten relativ planmäßig abgeschlossen werden können. „Der Baubeginn für den zweiten Bauabschnitt ist für das zweite Halbjahr 2018 geplant. Die Arbeiten werden sich dann bis in das Jahr 2019 erstrecken“, zeigte sich der Verwaltungschef vor vier Monaten noch optimistisch, zumal im April schon das Gerüst am Südflügel wieder abgebaut werden konnte. Die übrigen Arbeiten gingen bis zum Frühjahr ebenfalls zügig voran. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Arbeiten des Dachdeckers und -klempners bis auf wenige Restarbeiten im Dachbereich bereits abgeschlossen. Der Blitzschutz war am Altbau installiert. Die Verblechung der Fenstergesimse im Bereich des Altneubaus sollte nach entsprechendem Vorlauf der Fassadensanierung erfolgen.(ris)