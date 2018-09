Falscher Kriminalist fragt nach Geld und Gold

Mandy Oys

Mühlenbeck (MOZ) Am Telefon geben sich Betrüger immer wieder als Polizeibeamte aus. Eine 83-jährige Mühlenbeckerin erhielt am Montag einen solchen Anruf. Die Geschichte klang für sie anfangs plausibel. Der Mann erklärte ihr, bei der Durchsuchung eines Autos sei ihre Anschrift gefunden worden und zudem Aufzeichnungen über Bargeld und Goldbarren, die sie zuhause lagere. Ob dies tatsächlich der Fall sei, wollte der angebliche Kriminalbeamte wissen. Die Mühlenbeckerin erklärte ihm also, dass sie zwar kein Gold, aber Geld zuhause habe. Daraufhin beendete der Mann das Gespräch. Die Frau wurde schließlich doch misstrauisch und rief die Polizei. Anschließend gab es eine Sicherheitsberatung durch echte Beamte in ihrem Haus, sagt Ariane Feierbach von der PD Nord. Sie weist noch einmal darauf hin, dass die Polizei am Telefon weder nach Anschrift und anderen persönlichen Daten noch nach den Wertgegenständen, die ein jeder zuhause hat, fragt.