Das (kleine) Wunder von Vierraden

Jürgen Kern

Vierraden (MOZ) Kam das Ausscheiden der Pinnower, Kontrahent des Schönower SV im Supercup der Vorsaison, am Sonnabend in Boitzenburg vielleicht nicht ganz unerwartet, so war das Scheitern des Cupverteidigers Schönower SV nach 1:2-Niederlage bei der ehrgeizigen Truppe des Kreisligisten VfL Vierraden II am Sonntagnachmittag gelinde gesagt eine Sensation.

Ohne die Stammkräfte Sebastian Koch, Dariusz Szmulski, Wojciech Szczupakiewicz, Bartosz Tatarczuk und Roland Galinski war das SSV-Landesklasse-Team nach Vierraden gereist. Schon in der ersten halben Stunde bekam das Gästeteam seine Aktionen nicht zum Laufen. Ein behäbiger Spielaufbau und kaum einmal gefährliche Attacken über die Flügel ließen den Plan des Gastgebers aufgehen, hinten massiert zu stehen und auf Konter zu warten. So gab es auf beiden Seiten nur wenige Torraumszenen: Nach gut einer halben Stunde lief Maik Zachowsk allein auf Keeper Steffen Niethe zu, ohne erfolgreich abschließen zu können (34.). Zuvor hatte Erik Gersonde erstmals auf seine Freistoßstärke aufmerksam gemacht, aber auch der daraus entstehende Nachschuss blieb erfolglos.

Es folgte die gefährlichste Szene in der ersten Hälfte: Abozaar Hassanzada zog einen Freistoß von der linken Strafraumgrenze in die Mitte, dort stand Dogan-Marcel Böttcher goldrich-­tig und schob zum 0:1 ein (38.).

Trotz des Rückstandes war der VfL II nach der Pause sofort präsent. Freistoßspezialist Gersonde drosch den Ball direkt auf Keeper Maurice Bäuerle, der durch den unentschlossenen Nico Purath zwar irritiert wurde, aber das Leder trotzdem hätte festhalten müssen. Den abprallenden Ball nahm Norman Zechin dankbar an und vollendete zum 1:1-Ausgleich (52.). Die zu erwartende Schönower Trotz-­reaktion blieb zum Erstaunen aller aus. Einzig erwähnenswert: Ein flacher Freistoß von Zachowski (anstatt den Ball hoch in die Mitte zu bringen) landete nur am Außennetz (56.).

Die Vierradener nahmen das Geschehen mehr und mehr in ihre Hand. Gersonde ruckte immer wieder an, ein weiterer Freistoß von ihm wurde diesmal sichere Beute von Bäuerle (62.). Zwei Minuten später lief er allein auf Schönows Keeper zu, der aber per Glanzparade das 1:1 (noch) sicherte. Das Spiel der Gäste wurde immer ideen-­loser und unkonzentrierter. Ein typisches Beispiel lieferte Emil Dabrowski: An der Mittellinie stand er ohne Absicherung seiner Kollegen weit von Christian Ballentin entfernt. Der konnte aber seinen Alleingang nicht mit der Führung krönen (76.).

Das Spiel kulminierte. Die Gangart wurde härter. Ein übles Foul an der Mittellinie von Gersonde an Hassanzada wurde nur mit Gelb geahndet. Rot bekam der Gefoulte, der – am Boden liegend – sein Bein hochschnellen ließ und seinen Gegner dabei touchierte (85.). Dennoch: Schiedsrichter Martin Schwenn lag mit dem Platzverweis nicht ganz verkehrt. Beeindruckend blieb die Moral des Kreisligisten. Immer wieder brachte er den Cupverteidiger in Nöte.

In der 87. Minute war es dann passiert: Der eingewechselte Tim Grösser legte für Christian Münchau auf, der ohne Mühe den 2:1-Siegtreffer markierte. Vierradens zweite Mannschaft (die erste war am Vortag in Gollmitz ausgeschieden) feierte den verdienten Sieg entsprechend enthusiastisch. Nach einem bravourösen Spiel hatte das Team den Cupverteidiger und Supercup-Gewinner eliminiert.