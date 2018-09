Finalerfolg per „Golden Goal“

Andrweas Bowitzky

Berlin (MOZ) Die Kanupolospieler von Wassersport PCK Schwedt haben auf der Spree ein mit zwölf Mannschaften besetztes Turnier gewonnen, das von morgens bis zum Sonnenuntergang dauerte.

Die Schwedter hatten in ihrer Vorrundengruppe (es gab drei mit je vier Teams) Potsdam, Mainz und Ratzeburg als Gegner, die durchweg besiegt werden konnten. Als Staffelerster trat Wassersport PCK in der Zwischenrunde gegen die zweitplatzierten Teams der anderen Gruppen an (Kiel und Rostock). Gegen die mit großen, kräftigen Männern besetzte Kieler Truppe hatten es die Schwedter nicht leicht. Letztlich gewannen die Uckermärker aber durch taktische Änderungen in ihrer Spielweise mit 5:3. Gegen die Rostocker wurde ein 7:0-Erfolg verbucht, weil der Gegner kein Mittel fand, um die Konter zu unterbinden. Am nächsten Morgen konnten die Oderstädter ein wenig länger schlafen, aber um 8 Uhr musste man als Schiedsgericht ein Match leiten.

In seinem Halbfinale traf Wassersport PCK erneut auf das Kieler Team, Mainz und der Köpenicker Kanu-Club bestritten das andere. Die Schwedter zeigten sich taktisch klug eingestellt und feierten mit einem 7:1 den Einzug ins Finale gegen das KKC-Team. Diese Endspiel-Konstellation hatte es schon im Vorjahr gegeben – mit dem besseren Ende für die Berliner. Die erste Halbzeit war diesmal geprägt von Fehlwürfen und -pässen, zur Halbzeit lag der Gegner mit 2:1 vorn. Zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit führten die Berliner sogar mit 4:2. Nun setzten die Schwedter alles auf eine Karte und spielten „Manndeckung“. Eine Minute vor Schluss gelang Andreas Bowitzky der 3:4-Anschluss. Zuschauer und Spieler anderer Teams hielt es nicht mehr auf ihren Sitzen, sie feuerten lautstark die Oderstädter an. Der Ball wurde nochmals erobert und Falko Kempe traf zum 4:4. Beifall und Jubelschreie ertönten.

Zusatzspielzeit mit „Golden Goal“: Andre Wittstock eroberte sofort den Ball, aber erst vier Sekunden vor Ende der Verlängerung versenkte der gleiche Spieler die Kugel im Tor. Die Revanche war erreicht – für 2019 kann das Ziel nun natürlich nur „Titelverteidigung“ heißen.