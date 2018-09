Fortuna knapp an Blamage vorbei

Ingo Muhme

Blumberg (MOZ) Da ist der Favorit aus Britz gerade noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen. 120 Minuten stemmte sich der Kreisligist BSV Blumberg im Fußball-Kreispokal erfolgreich gegen eine Niederlage gegen den zwei Klassen höher spielenden Gegner Fortuna Britz und stand erst nach Elfmeterschießen mit leeren Händen da.

„Ich bin überhaupt nicht enttäuscht. Wir haben ein riesen Spiel gemacht mit einer überragenden Mannschaftsleistung. Darauf muss man einfach stolz sein. Es ist alles aufgegangen, was wir uns vorgenommen haben. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen“, zeigte sich Blumbergs Coach Marko Ihl hochzufrieden und dankte im Nachgang jedem seiner Schützlinge persönlich.

Die Jubelarie, die sich im übrigen die Britzer auf Grund der doch eher überschaubaren Leistung verkniffen hatten, verdiente sich eigentlich Blumberg. Mit viel Leidenschaft hatte man den eigenen Anhang mitgerissen, der dies nach Spielende mit stehenden Ovationen honorierte.

Dabei begann die Partie für die Gäste sehr nach Wunsch. Die frühe Führung durch Tim Marvin Mengel, der nach einem langen Einwurf völlig frei zum Torschuss kam, ließ für Blumberg nichts Gutes erahnen (3.). Doch als der Ball in der 7. Minute nach einer verunglückten Flanke von Max Nowak im Britzer Kasten lag, zog beim Landesklassenvertreter Ernüchterung ein. Denn die Folgezeit wurde irgendwie zur Leidensphase für die Fortuna. Die Quote im Ballbesitz hatte zeitweise schon die 70 Prozent überschritten, aber so richtig gute Möglichkeiten hatten die Gäste dann doch nicht.

Blumberg hingegen spielte optisch ohne Stürmer und baute direkt vor der Mittellinie den ersten Abwehrwall auf. Hinzu kam, dass der BSV Typen in seinen Reihen hatte. Da war Mannschaftskapitän Kevin Herdam, der lautstark seine Vorderleute stellte und immer motivierend einwirkte. Sein Innenverteidigerkollege Martin Kuchling stand ihm nichts nach, agierte etwas ruhiger, war aber im Abwehrverhalten genauso ein Fels in der Brandung.

Britz versuchte viel, doch war man zu statisch unterwegs und konnte somit kaum Akzente setzen. Halbchancen gab es viele, die für den guten Blumberger Keeper Tim Neumann kaum Gefahr bedeuteten. Für Britz begann der zweite Durchgang mit der Hoffnung, dass Blumberg irgendwann konditionell einbrechen würde. Doch das passierte nicht. Die Blumberger spielten mit viel Leidenschaft und die weckte neue Kräfte. Britz fand einfach nicht ins Spiel, rieb sich weiter am Blumberger Beton auf und konnte von Glück reden, nicht selber in Rückstand geraten zu sein. Denn die klarere Möglichkeit hatte schlussendlich der Kreisligist. In der 83. Minute brannte es im Britzer Strafraum lichterloh, als Blumberg in einer Situation am Fünfmeterraum dreimal zum Schuss kam und Pech hatte, dass immer ein Fuß oder Körperteil einen Einschlag verhinderte.

So mussten letztendlich beide Vertretungen in die Verlängerung, welche ohne Höhepunkte nach 120 Minuten endete. Am Verdienst der Blumberger für das Erreichen des Elfmeterschießens zweifelte niemand. Doch in dieser Situation versagten dann doch die Nerven. Erst scheiterte Kevin Herdam am Britzer Keeper und Max Nowak setzte seinen Schuss an den rechten Pfosten. Britz blieb fehlerlos und erreichte damit doch recht ernüchtert die nächste Runde im Kreispokal.

Einen Bärendienst erwies Robert Samuel seinem Team mit der Schiedsrichterbeleidigung nach Abpfiff der 120 Minuten, die Referee Felix Schmidt konsequent mit glatt Rot honorierte. Enrico Jürgens als Fortunas Verantwortlicher war natürlich sehr angefressen. „Ich weiß gar nicht was ich sagen soll. Leider hat sich mein Team mehr mit dem Schiri-Gespann beschäftigt, als sich auf das Spiel zu konzentrieren. Was wir uns heute von denen Schiris anhören mussten, ist nicht mehr tragbar. Aber all das entschuldigt nicht, wie wir hier heute aufgetreten sind.“