West-Frauen überraschen in Spandau

Berlin Am 1. Spieltag der Oberliga Ostsee-Spree reiste der Aufsteiger, die Damen des SV 63 Brandenburg-West, zum Meisterschaftsanwärter dem VfV Spandau. Die Favoritenrolle war somit klar verteilt, zumal der ehemalige West-Trainer Marcel Wiesner die Brandenburger Mannschaft gut kennt und seine Taktik entsprechend ausrichten konnte.

Dem Brandenburger Trainergespann Jens Bermig und Philip Taube standen alle Spielerinnen zur Verfügung, sodass die Marschroute nur heißen konnte, 60 Minuten alles in die Waagschale werfen, was man sich in der Vorbereitung hart erarbeitet hat.

Und die Brandenburgerinnen hatten die Vorgaben von Beginn an verinnerlicht. Madlen Fontaine brachte ihr Team schnell mit 2:0 in Führung. Dem Spandauer Anschlusstreffer ließ Josefin Uhlmann in der 5. Minute das 3:1 folgen und schon zu diesem frühen Zeitpunkt merkte man den Gastgeberinnen an, dass sie mit der starken Deckung des SV 63 und den gut vorgetragenen Angriffen ihre Probleme hatten.

Anja Horn per Siebenmeter und erneut Madlen Fontaine stellten in der 10. Spielminute erstmals einen Drei-Tore-Vorsprung her. Die Spandauerinnen versuchten nun ihrerseits das Spiel schnell zu machen, verkürzten in der 14. Minute auf 5:6. Doch auch dies brachte den Aufsteiger nicht von seiner Linie ab. Horn, Maxi Mühling und Madlen Fontaine schraubten das Ergebnis auf 9:5. Dies veranlasste den sichtlich angespannten VfV-Trainer zur ersten Auszeit. Vorerst änderte dies jedoch nichts am Spielverlauf. Mühling (2), Fontaine und Melinda Barchet erhöhten bis zur 25. Minute auf 13:7 aus Sicht der Brandenburgerinnen.

In den folgenden Spielminuten bäumten sich die Spandauerinnen nochmals auf, erzielten vier Tore in Folge, so dass Trainer Bermig 30 Sekunden vor dem Halbzeitpfiff seinerseits eine Auszeit nahm. Danach passierte nichts mehr, mit dem 11:13-Pausenstand ging es in die Kabinen. Zu diesem Zeitpunkt konnte resümiert werden, dass das VfV-Team Madlen Fontaine nie in den Griff bekam, das die gesamte Brandenburger Mannschaft aufopferungsvoll kämpfte und mit der gezeigten Einstellung nicht als Verlierer von der Platte gehen wollte.

Die Berlinerinnen kamen mit mehr Tempo aus der Pause, lagen nach 33 Minuten erstmals mit 15:14 in Führung. Horn und Madlen Fontaine brachten die Gäste bis zur 36. Minuten wieder mit einem Tor in Front. Als Mühling in der 40. Minute wieder zum 17:17-Ausgleich traf, waren sich auch die gut 30 mitgereisten Brandenburger Fans sicher, dass an diesem Tag eine Überraschung in der Luft lag.

Zwar führten die Berlinerinnen in der 45. Minute mit 20:17, doch die West-Frauen ließen sich nicht abschütteln, verkürzten durch Tina Hilgendorf und Cindy Fontaine auf 19:20. Die letzten zehn Spielminuten versprachen beim Stand von 21:21 Hochspannung. Trainer Jens Bermig nahm in der 52. Minute die zweite Auszeit um das Team nochmals auf die Schlussphase einzustimmen.

In der 53. Minute gingen die Berlinerinnen durch einen verwandelten Strafwurf erneut in Führung. In den letzten Minuten zeigte dann die Brandenburger Torhüterin Nele Graf, was in ihr steckt. Mit teilweise sensationellen Paraden krönte sie ihre bis dahin schon gute Leistung. Die West-Abwehr ließ die Spandauerinnen gerade zu verzweifeln. Madlen Fontaine glich 90 Sekunden vor dem Ende mit einem Konter zum 22:22 aus.

Auch den nächsten Angriff des VfV unterband die Brandenburger Abwehr mustergültig und 20 Sekunden vor dem Abpfiff zeigten die Schiedsrichter auf den Siebenmeterstrich. Madlen Fontaine ließ sich die Chance nicht entgehen. Wie blank die Nerven bei den Spandauer Verantwortlichen lagen, zeigte sich als die Berliner Bank erst eine gelbe Karte erhielt und kurz vor Schluss noch eine Zeitstrafe. Auch die Auszeit des Berliner Trainers brachte nichts mehr, da der letzte Angriff durch die Havelstädterinnen wieder unterbunden wurde. Somit starteten die Damen des SV 63 West mit einem 23:22-Auswärtssieg erfolgreich in die neue Saison.

Ein überglücklicher Trainer Bermig lobte sein Team für die hervorragende Einstellung und fasste das Spiel folgendermaßen zusammen: „Es war klar, dass wir in der Ostsee/Spree-Liga jedes Spiel an unsere Grenzen gehen müssen. Das haben die Mädels heute über 60 Minuten getan und sich am Ende für eine grandiose Leistung belohnt. Klar ist, dass Madlen Fontaine heute ein überragendes Spiel gemacht hat, aber alle anderen Spielerinnen standen ihr in nichts nach. Heute freuen wir uns erst einmal über den Sieg, wissen aber auch, dass die kommenden 21 Spiele nicht einfacher werden.“

Am kommenden Sonntag (16. September) empfangen die West-Frauen um 16 Uhr den HV Grün-Weiß Werder und wird da erneut alle Qualitäten aufbieten müssen, um den nächsten Favoriten zu ärgern.

SV 63: Franziska Nazareck, Nele Graff, Anja Horn (3/2) Madlen Fontaine (10/2), Lisa Stahlberg, Laura Ronina, Melinda Barchet (1), Josefin Uhlmann (1), Cindy Fontaine (1), Lisa Hoffmann, Luise Oeppert, Katja Treffky (1), Tina Hilgedorf (1), Maxi Mühling (5/1). (müh)