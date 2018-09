West-Handballer nehmen Auswärtshürde

Wildau Für Trainer Sven Schößler war es das erwartet schwere Spiel beim HSV Wildau 1950 für seine Mannschaft. Aber letztendlich konnte sie sich mit 31:26 durchsetzen. Dabei hatten die West-Spieler wie schon im Auftaktspiel gegen Rangsdorf einige schwierige Phasen zu durchlaufen, was ihnen aber gelang. „In der Vorsaison hatten wir einige ähnliche Begegnungen, die dann verloren gegangen sind. Doch die Jungs haben den Kopf oben behalten, sind nicht im wilden Aktionismus verfallen. Da sind wir schon ein paar Schritte weiter“, lobte Schößler.

Wie in der Vorwoche benötigten die Brandenburger einige Zeit, ehe sie sich einmal etwas absetzten konnten. Nach einer Viertelstunde stand es lediglich 7:7, weil die Gäste ihren Gegenspielern zu viel Platz gewährten. Sie kamen häufig zu spät und konnten zudem die Anspiele an den Kreis nicht verhindern.

Doch in der 23. Minute brachte Steven Heuer das West-Team erstmals mit drei Toren in Führung (11:8). Jetzt schienen die Gäste in der Partie angekommen zu sein, bauten den Vorsprung sogar auf vier Tore aus, der auch 47 Sekunden vor der Halbzeit (16:12) bestand hatte. In der restlichen Zeit ließen sie sich aber noch zwei Tore zum 14:16-Pausenstand einschenken, was Schößler fassungslos machte.

Mit dem Start in die zweite Hälfte wurde er aber wieder versöhnt. Sein Team hatte schnell wieder seinen Vier-Tore-Vorsprung heraus gespielt, ehe ein Hänger kurzzeitig neue Hoffnungen bei den Gastgebern aufkeimen ließ. Unter großem Jubel in der Halle verkürzten die HSV-Männer in der 43. Minute zum 20:22, Sekunden später traf aber Steven Nhantumbo, der sich peu à peu in die Mannschaft zurück arbeiten muss, zum 23:20.

Die West-Handballer behielten einen kühlen Kopf, obwohl die Hausherren nach wie vor ihre Chance witterten. Doch nur noch einmal kamen sie auf zwei Treffer heran (49./22:24), ehe die Brandenburger endgültig die Kontrolle übernahmen. In der Phase zeigte Nick Stenzel seine Spielintelligenz, machte selbst zwei Tore, bereitete aber auch einige vor. Den Schlusspunkt zum 31:26 setzte in der 60. Minute Tom Kryszon, der aus einer ansonsten geschlossenen Mannschaftsleistung herausragte, wie auch Andy Witowski, der ein starkes Spiel zwischen den Pfosten ablieferte.

Bis auf die etwas zu zaghafte Abwehr und die zum Teil zu lethargisch vorgetragenen Konter war West-Trainer Schößler mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden: „Wenn wir die restlichen beiden Spiele im September, trotz des Ausfalls von Philip Kryszon in dieser Zeit, schadlos überstehen, dann stehen wir voll im Zoll.“

Da steht nun erst einmal die schwere Heimaufgabe am kommenden Sonnabend (15. September) an. Um 18 Uhr ist die TSG Lübbenau 63 zu Gast, dessen Team ebenfalls beide Spiele in der noch jungen Saison bislang gewonnen hat.

SV 63: Witowski, Benkendorf, M. Schößler 1, Witt 2, Nhantumbo 3, Wollweber 4, Heuer 1, Meysel, Stenzel 2, Teichert, Mandler, Fleischer 3, Kryszon 9.