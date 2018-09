Fenja Sturzenbecher holt sich den Titel

Renee Freyer

Rostock (MOZ) Mit Fenja Sturzenbecher hat erstmals eine Athletin des Box-Clubs 05 Fürstenwalde einen Deutschen Meistertitel verteidigt. Zudem gewann Sophie Schmidt bei den Meisterschaften der Frauen und des weiblichen Nachwuchses im Sportpark Rostock-Warnemünde die Silbermedaille.

Das Glanzstück gelang Fenja Sturzenbecher mit ihrem Titelgewinn im Bantamgewicht der Kadettinnen (Gewichtsklasse bis51 Kilogramm). Die 14-Jährige, die seit mittlerweile gut einem Jahr an der Sportschule in Frankfurt lernt und trainiert, begann im Kampf um die Gold-medaille gegen Emily Dittrich vom BC Chemnitz sehr druckvoll und verschaffte sich sofort Respekt. Mit einem klaren und einstimmigen 5:0-Punktsieg wurde Fenja erneut Deutsche Meisterin und konnte ihren im Vorjahr in Cottbus erkämpften Titel verteidigen.

Für Sophie Schmidt war es der erste Start in der Kadetten-Altersklasse (Halbweltergewicht bis 60 kg) bei einem so hoch-karätigen Turnier. Im Halbfinaleging es gegen die amtierende Landesmeisterin Vanessa Strauch vom Boxclub Oberhavel aus Velten. Sich der Schwere der Aufgabe bewusst, konnte die Fürstenwalderin nach verhaltener1. Runde im zweiten Durchgang mit ihrer Schlaghand mehrere Wirkungstreffer setzen, worauf der Kampfrichter das Duell nach nicht einmal einer Minute zu ihren Gunsten abbrach.

Im Finale musste Sophie dann die Überlegenheit der favorisierten Lütfiye Tutal vom Bergischen BC aus Remscheid (Nordrhein-Westfalen) anerkennen. Der Referee stoppte den Kampf nach 1:20 Minute der 2. Runde. „Aber sie hat ein tolles Turnier geboxt und ist ja nächstes Jahr noch einmal in der Kadettenklasse startberechtigt“, resümierte Schmidts stolzer Trainer André Schu-macher.

Zwei Medaillen bei diesen Internationalen Deutschen Meisterschaften sind natürlich ein Superergebnis für den BC Fürstenwalde. „Beharrliches, fleißiges und beständiges Training zahlt sich aus“, betont Schu-macher und hofft, dass dieser Erfolg auch die übrigen Nachwuchssportler zu Höchstleistungen im Training und in den Wettkämpfen ansporen wird.

Gelegenheit, dies zu zeigen, haben die Fürstenwalder Faustkämpfer schon am Sonnabend bei der Heim-Veranstaltung ab 12 Uhr im Autohaus Nissan, zu der Gegner aus zahlreichen brandenburgischen Vereinen eingeladen sind.