Polizei SV scheidet nach 4:1-Führung aus

Hubertus Rößler

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das torreichste Aufeinandertreffen gab es am Frankfurter Mittelweg: Die Kreisklasse-Mannschaft des Polizeisportvereins unterlag der eine Liga höher spielenden Reserve des SV Preußen Beeskow mit 9:10 (3:1, 4:4) nach Elfmeterschießen. Kurios dabei: Bereits nach Ablauf der 90 Minuten waren acht Tore gefallen, die Frankfurter gaben dabei eine zwischenzeitliche 4:1-Führung aus der Hand und kassierten in der Verlängerung gar das 4:5.

Doch der Reihe nach: Christian Stirnat und Muslim Dushaev brachten die Gastgeber schon nach wenigen Minuten auf die vermeintliche Siegerstraße. Zwar verkürzte Sebastian Busse wenig später, doch Tobias Lägel stellte nach einer Viertelstunde die Zwei-Tore-Führung wieder her. „Wir hätten vor der Pause sogar noch nachlegen können, doch da haben wir zu unkonzentriert agiert“, sagt Frank Lägel, Fußball-Abteilungsleiter beim PSV.

Zwar gelang Dushaev kurz nach dem Seitenwechsel mit seinem zweiten Treffer des Tages das 4:1, doch danach spielten nur noch die Beeskower. Sebastian Kröhnert unterlief nach einer Stunde ein Eigentor und brachte so die Gäste zurück in die Partie. „Das war so etwas wie der Knackpunkt des Spiel. Danach mussten wir außerdem verletzungsbedingt umstellen und haben unsere Grundordnung verloren“, berichtet Lägel. Daniel Strese wurde nach einer Verletzung durch Toni Fuhrmann ersetzt.

Frank Schrobbach und Denny Stark gelang dann binnen weniger Augenblicke mit einem Doppelschlag der Ausgleich. In der Verlängerung brachte Steve Altkrüger die Gäste schließlich erstmals in Führung. Doch die Moral der Frankfurter war noch nicht gebrochen, Christian Stirnat war es fünf Minuten vor dem Abpfiff vorbehalten, nach dem ersten Treffer des Nachmittags auch das zehnte Tor zum 5:5 zu erzielen.

Nichts für schwache Nerven war auch das anschließende Elfmeterschießen: Nachdem jeweils einem Schützen die Nerven versagten, ging es auch hier die Verlängerung. Der Pfosten verhinderte schließlich den zehnten PSV-Treffer, für die Preußen avancierte Sebastian Tiedge mit seinem verwandelten Elfmeter zum Matchwinner.

„Natürlich wären wir gerne eine Runde weitergekommen, aber es bricht keine Welt zusammen. Man muss auch sehen, dass wir gegen die eine Klasse höher spielenden Beeskower eine gute Partie geboten haben. Nun können wir uns voll auf die Liga konzentrieren. Dort sind wir gut im Rennen und wollen wieder oben mitspielen“, sagt PSV-Fußball-Chef Frank Lägel.