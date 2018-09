Burger-Verkäuferin gewinnt Urlaubsreise

Von Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Der Hauptpreis der Tombola beim Hohen Neuendorfer Herbstfest blieb in diesem Jahr vor Ort, obwohl das Glückslos gar keinen Hohen Neuendorf traf. Den Reisegutschein gewann Pia Kirsch, die mit ihrem Burgerstand „Knastbus“ zum Fest gekommen war.

„Dicke Freudentränen kullerten bei Pia Kirsch, als sie erfuhr, dass sie den diesjährigen Hauptpreis der Herbstfest-Tombola gewonnen hat“, berichtet Stadtsprecherin Susanne Kübler von dem Moment der Bekanntgabe. Die Berlinerin war zum zweiten Mal in Hohen Neuendorf dabei – mit ihrem Burgerstand „Knastbus“. Weil sie mit dem Verkauf beschäftigt war, habe sie die Losziehung gar nicht mitbekommen. Der Veranstalter habe die selbstständige Unternehmerin schließlich informiert, was diese zunächst gar nicht glauben wollte. Erst als Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) und die Tombola-Organisatoren vom FSV Forst Borgsdorf zum Gratulieren vorbeikamen, realisierte die 49-Jährige das Unglaubliche: einen Reisegutschein im Wert von 4 000 Euro kann sie demnächst im Reisebüro Borgsdorf einlösen.

An die Müritz ging der letzte große Urlaub, berichtete eine fassungslose Pia Kirsch. Noch nie zuvor habe sie etwas gewonnen, schon gar nicht so etwas Großes. Fünf Lose hatte sie gekauft, mit dem Gewinn möchte sie zusammen mit ihren Kindern, Partner Erik und ihrer Kollegin in den Urlaub fahren, am liebsten nach Island oder Sardinien.

Über 50 Preise gab es bei der Herbstfest-Tombola in diesem Jahr wieder zu gewinnen. 46 Unternehmen aus der Region stifteten als Sponsoren hochwertige Sach- und Geldpreise. Der FSV-Vorsitzender Michael Reichert dankte allen Unterstützern. Zirka 2 800 Lose hatten die Mitglieder des Sportvereins in den vergangenen Wochen verkauft. Der zweite Preis, ein Fahrrad, ging nach Velten. Der dritte Preis, ein LED-Fernseher, nach Birkenwerder.

Die Polizei hat nach Angaben von Montag auf dem Herbstfest insgesamt 17 alkoholisierte Jugendliche festgestellt. Ein 17-Jähriger pustete 2,5 Promille und ein weiterer hatte 1,95 Promille. Sie wurden an die Erziehungsberechtigten übergeben. Insgesamt 18 Verstöße gegen das Rauchverbot wurden registriert. (zeit)