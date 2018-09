Seit 40 Jahren Erzieherin – Jubiläum im Kinderhaus

Wolfgang Gumprich

Tornow Kreativität, Fachlichkeit, Authentizität und Glaubwürdigkeit – diesen „wertvollen Schatz“ habe sich Birgit Mehnke all die Jahre erhalten. 40 Jahre arbeitet die Heimerzieherin im Kinderhaus, zuvor im Kinderheim Mildenberg. Am Montag war es an der Zeit, ihr für ihr Engagement zu danken.

Die Laudatio im Restaurant Alte Mühle in Tornow hielt Geschäftsführer Andy Lorch, der mit den Bereichsleitern Norbert Schröder und Mona Sorge-Heyking gekommen war. Ihre Kollegen, so Lorch in seiner Rede weiter, schätzen an ihr ihre Verlässlichkeit, sie könne gut zu hören. Mit Sorgfalt, Spaß und Ernst treibe sie die Arbeit voran, halte inne um nachzudenken, um aber dann den Weg weiterzugehen.

„Konsequenz, Regeln und Liebe“, so fasst die Jubilarin ihre Richtschnur in der Erziehung zusammen, wobei die Reihenfolge sich je nach Kind ändern könne. „In jedem Zusammenleben gibt es Regeln. wenn die nicht eingehalten werden, muss es Konsequenzen geben: Und ohne Liebe geht gar nichts in diesem Beruf“. Ob sie nicht manchmal „Ersatzmama“ ist? Sie zögert mit einer Antwort. „Manchmal wird es schon sehr emotional.“ Zumal, wenn die Kinder über einen sehr langen Zeitraum bei ihr sind,

„Die Erziehungswohngruppe ist nach dem Innewohner-Modell ausgerichtet“, erläutert die stellvertretende Bereichsleiterin Mona Sorge-Heyking, Das heißt, dass zwei Betreuer, eine Hauswirtschaftskraft und bis zu sechs Kinder oder Jugendliche über einen längeren Zeitraum gemeinsam unter einem Dach leben. Dieser „längere Zeitraum“ kann in einigen Fällen bis zu zehn Jahre umfassen, er sei sehr „beziehungsintensiv“.

„Unsere Kinder kommen aus schwierigen Familienverhältnissen“, beschreibt Jubilarin Mehnke die Wohngruppen, sie müssen erst einmal (wieder) lernen, was Familie heißt, dass es Regeln gibt, aber dass auch sehr viel gelacht werde, weil ihnen einfach die Geborgenheit gefehlt habe. „Wir feiern mit ihnen Weihnachten, ihre Geburtstage, unterstützen sie in der Schule und achten auf vernünftige Noten“.

Zum pädagogischen Team aus Birgit Mehnke und ihrer Kollegin Dörte Meinecke gehört auch noch die Hauswirtschaftskraft, Kathrin Dehbahn; bei ihr lernen die Jungen und Mädchen backen und kochen.

Bis 1999 arbeitete Birgit Mehnke im Olga-Krömer-Kinderheim im Ziegeleipark in Mildenberg, dann bezogen sie das Kinderhaus. Lebten früher bis zu 120 Kinder in der Einrichtung, so bilden heute maximal sechs Kinder eine Gruppe. „Die Kinder erleben hier Verlässlichkeit, denn wir Erzieher sind immer da, sie können wieder neues Vertrauen zu Erwachsenen finden“, sagt die Erzieherin. In wenigen Fällen gelänge es, durch eine intensive Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern der Gruppe und den Eltern, dass die Kinder wieder in ihren Familien zurückkehren können. Für die meisten führe der Weg jedoch hin zu einer selbständigen Lebensführung. Besonders freut sich die 57-Jährige, wenn nach Jahren Ehemalige aus der Einrichtung sie besuchen und ihr ihre eigene Familie vorstellen. „Das ist ein schönes Gefühl zu sehen, dass ich über die lange Strecke etwas erreicht habe.“

Träger der Einrichtung in Mildenberg ist das Evangelische Johannesstift in Berlin-Spandau, es zählt laut eigener Internetseite zu den größten und traditionsreichsten diakonischen Einrichtungen in Berlin und in weiteren Bundesländern.

Ziel der Stiftung ist es, „ein Netzwerk von Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien, für Menschen mit Behinderung sowie für ältere Menschen, Langzeitarbeitslose und Strafgefangene zu spannen“, heißt es in der Selbstdarstellung.

Die Einrichtung geht auf den Gründer der Diakonie, Johann Hinrich Wichern, zurück. 1858 gegründet, ist das Johannesstift sein zweites großes diakonisches Werk.