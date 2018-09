Favoriten in der ersten Hälfte geärgert

Martin Terstegge\moz

Müllrose Beim selbst ernannten Favoriten HSG Schlaubetal-Odervorland hatte sich Denis Wandersee, Trainer der Handballer des MBSV Belzig, nichts ausgerechnet. Die Müllroser verstärkten sich mit Oberligaakteuren, der Torhüter sammelte sogar Erfahrung in der 2. polnischen Liga. Die Zielsetzung hieß also, sich mit Anstand aus der Affäre zu ziehen.

In den ersten sieben Minuten schien die Begegnung ihren erwarteten Lauf zu nehmen, die Hausherren waren auf 6:1 davon gezogen. Wandersee nahm seine Auszeit, machte auch seiner 6:0-Deckung eine offensivere Variante. Georg Wendland sollte Matthias Stalle aus den Verkehr ziehen, der das Angriffsspiel seiner Mannschaft hervorragend leitete. Und das gelang Wendland, der seine Verletzung scheinbar auskuriert hat.

Der Schwung der Gastgeber war dahin, die Bad Belziger blieben in Schlagweite. Vorn machte Jonas Galle ein tolles Spiel, das ihm viel Lob vom Trainer einbrachte: „Er machte nicht nur gute Anspiele, er war auch endlich selbst torgefährlich.“

Bis zur 22. Minute hielten die Hausherren ihren Zwei-Tore-Vorsprung, doch in der Schlussphase der ersten Hälfte wurden der Druck der Gäste immer intensiver. In der 28. Minute glich Matthias Paul zum 13:13 aus, in der 30. Minute sorgte Robert Schlünz sogar für die Führung (14:13). Vier Sekunden vor der Pause glich der Favorit aber noch zum 14:14 aus.

Während Trainer Wandersee zufrieden mit seiner Mannschaft in der Kabine saß, hatte sein Pendant mehr Redebedarf. So hatte sich die HSG es sich nicht vorgestellt. Anstatt deutlich zu führen mussten die Gastgeber froh über das Remis sein.

Sie kamen mit viel Druck aus der Halbzeit, den die Gäste nur wenige Minuten stand hielten. Jetzt lief der schon angesprochene Torhüter Jakub Wanka zur Höchstform auf, ließ die MBSV-Akteure verzweifeln. Als Knackpunkt sah Wandersee dann die Situation in der 45. Minute an, als sein Team doppelte Überzahl hatte, bei 17:21-Rückstand. Anstatt heran zu kommen, kassierten die Bad Belziger aber zwei Tore (17:23), was ihnen wohl den „Zahn zog“.

Die Müllrose bauten ihren Vorsprung aus, konnten sich erlauben in der Schlussphase wieder ihren Torhüter zu wechseln. So konnten die Gäste ein wenig Ergebniskosmetik betreiben. Mit der 25:33-Niederlage sieht Denis Wandersee seine Mannschaft unter Wert geschlagen, doch der Auftritt, gerade im ersten Abschnitt, gibt ihm Hoffnung für die gerade angelaufene Saison.

Am Sonntag (16. September) gilt es aber erst einmal den nächsten dicken Brocken zu bewältigen. Um 16 Uhr ist der BSV Grün-Weiß Finsterwalde zu Gast in der Albert-Baur-Halle. Wandersee sieht die HSG Schlaubetal sowie die Finsterwalder als die ernsthaftesten Konkurrenten um den Aufstieg an.

Am Sonntag steht Wandersee mit Michael Schröter wieder der Stammtorhüter zur Verfügung, außerdem wird Maximilian Kernke den Kader verstärken. Die Grün-Weißen haben die Favoritenrolle zwar inne, doch kampflos sollen sie die zwei Punkte nicht mitnehmen. (ter)