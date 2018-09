Witzige Theaterkost: Ein Knochenjob

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Die Sommerpause ist vorbei. Der Vorhang hebt sich wieder im Theater. Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt starten mit einer deutsch-polnischen Komödie in die neue Spielzeit. Am 14. und 15. September feiert „Ein Knochenjob“ in der Regie von André Nicke Premiere im intimen theater.

Das Stück ist eine landesweite Erstaufführung des deutsch-polnischen Autors Fred Apke, der in Schwedt als Regisseur der Komödie „Die Känguru-Chroniken“ bekannt ist. „Fred Apke kennt beide Mentalitäten, weil er als Deutscher in Polen wohnt und mit einer Polin verheiratet ist. Dadurch schafft er es, dass in der Story um die ungleichen Geschwister von der ersten Sekunde an Weltansichten aufeinanderprallen“ sagt André Nicke. Er hat vom erkrankten Frank Voigtmann kurzfristig die Regie übernommen.

Das Stück handelt vom Geschwisterpaar Bogus (Udo Schneider) und Bronka (Iris Kunz). Es lebt in den polnischen Masuren und hat mit einigen Problemen zu kämpfen. Ihr Haus verfällt. Jobs gibt es nicht. Wer kann, wandert in den Westen aus.

Plötzlich steht ein schüchterner Deutscher (Ireneusz Rosinski) vor der Tür und behauptet todernst, die Gebeine seiner deutschen Großeltern würden im Garten der beiden Polen liegen. Er bittet darum, sie exhumieren und nach Hause überführen zu dürfen. Der Vater des Deutschen, der im Sterben liegt, hat einen Riesenbatzen Geld geboten, damit sein letzter Wille erfüllt werde. Das wäre die finanzielle Rettung!

Doch genau das bringt den Polen Bogus in eine peinliche Zwickmühle: einerseits weigert er sich, Geschäfte mit Deutschen zu machen, andererseits aber wittert er die Chance seines Lebens. Die winzige Nebensächlichkeit, dass sich seine Schwester auch noch in diesen Deutschen zu verlieben scheint, macht ihn zusätzlich rasend.

Doch es kommt noch dicker in Form von weiteren „Nebensächlichkeiten“, welche die Geschichte immer mehr aus dem Ruder laufen lassen. Warum steht eines Nachts plötzlich der halbe Friedhof in Flammen? Was in aller Welt veranlasst Bogus, auch noch seine eigenen Eltern auszugraben? Und warum sollte man zu jeder Jahreszeit einen Apfelbaum von einem Nussbaum unterscheiden können?

Dramaturg Felix Gattinger meint: „Wenn man sich schon beim ersten Lesen eines Stückes das Lachen nicht verbeißen kann, ist das schon mal ein gutes Zeichen. Und wenn man sich am Ende klar ist, dass man einen neuen Blick auf wesentliche Dinge bekommen hat, dann ist das etwas ganz Besonderes. Die äußerst witzige Story um die ungleichen polnischen Geschwister Bogus und Bronka zündet von der ersten Sekunde an, weil es dem Autor gelingt, die Gespaltenheit der polnischen Weltsicht so auf die beiden Figuren zu verteilen, dass es einfach krachen muss... Sobald die komischen Konflikte am Köcheln sind, geht es richtig los. – Ein intelligenter Spaß!“