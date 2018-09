Ziethen unter Strom

Marco Marschall

Groß Ziethen Derzeit wird sie noch nicht gebaut, die 380-KV-Leitung zwischen Bertikow bei Prenzlau und Neuenhagen bei Berlin, die grünen Strom von Norden nach Süden transportieren soll. Und die Bürgerinitiative „Biosphäre unter Strom – keine Freileitung durchs Reservat“ will, dass das auch weiterhin so bleibt. Deshalb tourt Hartmut Lindner als Sprecher der Initiative gerade durch die politischen Gremien der Region, die an der geplanten Trassenführung des Unternehmens 50Hertz liegen.

Vor zwei Jahren waren die Gegner des Vorhabens, der Naturschutzbund zusammen mit Kommunen aus Barnim und Uckermark, bereits erfolgreich. Ihre Bedenken hatten den Bau der Leitung zunächst auf Eis gelegt. Das Gericht forderte Nachbesserungen beim Planfeststellungsbeschluss. Hauptgrund: der Vogelschutz schien nicht ausreichend gewährleistet. Nun hat die Firma Ergänzungen vorgenommen und will nachweisen, dass Vögeln kein großer Schaden widerfährt. Diese Einschätzung zieht die Bürgerinitiative allerdings in Zweifel und versichert sich gerade der Rückendeckung durch die Kommunen.

Ob sich die Gemeinde Ziethen auf die Seite von Hartmut Lindner schlägt, ist derzeit allerdings noch ungewiss. Die politischen Vertreter aus dem Doppeldorf wollen am Mittwoch um 19 Uhr noch einmal zusammenkommen – dann, wenn sich alle mit den Argumenten vertraut gemacht haben. Der Vogelschutz jedenfalls zieht nicht bei allen Ziethenern. „Wenn man die Energiewende will, muss man auch Leitungen akzeptieren“, sagte Ernst-Joachim Beuster zur Gemeindevertretersitzung in der vergangenen Woche. Dass sich das Vorhaben seit Jahren hinzieht, weil „ein paar Vögel da rumflattern“ dafür zeigte er kein Verständnis. Im Gemeinderat stieß Beuster damit auf Zustimmung und Ablehnung gleichermaßen. „Es sind doch nicht nur ein paar Vögel“, entgegnete Gemeindevertreterin Kerstin Paal.

Joachimsthals Amtsdirektor Dirk Protzmann sprach die bisher unbekannten Auswirkungen auf den Menschen an. In einigen Bereichen würde die Leitung dicht an der Wohnbebauung vorbeiführen. Besonders in Eberswalde, hieß es. „Dann soll Eberswalde dagegen kämpfen, nicht Ziethen“, konterte Ernst-Joachim Beuster. Auch Hartmut Lindners Argument der wirtschaftlichen Nachteile, nämlich den Wertverlust, den auch die Ziethener Grundstücke in Nähe der Freileitung erfahren würden, zog bei Beuster nicht.

Die Vögel, das wurde in der Runde deutlich, seien letztlich nur der Punkt, den das Gericht aus den damaligen Einwendungen herausgezogen habe und der der Initiative womöglich die einzige Chance bietet, ihr Ziel zu erreichen. Das ist entweder eine zum Teil unterirdische Stromtrasse oder eine, die um das Biosphärenreservat herumführt. Außerdem sehen Lindner und seine Mitstreiter nicht ausreichend nachgewiesen, dass die neue Leitung überhaupt notwendig ist.

Bis 17. September müssen Einwände zum Vorhaben nun eingehen. Dann entscheidet sich, wie es weitergeht mit der Leitung, die 50Hertz in drei Jahren in Betrieb nehmen möchte.