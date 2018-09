Matthias Henke

(MOZ) Mit einigen Neuerungen und Änderungen im Vergleich zur ersten Ausschreibung wartet die13. Auflage der integrativen Sportveranstaltung „Aktiv durch das Ruppiner Seenland“ auf. Darüber informierte am Montag das Team der Veranstalter bei einem Pressegespräch.

Zum Beispiel wurde der Startort von der Theodor-Fontane-Grundschule dieses Jahr auf den Friedensplatz in der Dorfmitte verlegt. Wer dagegen mit einer Teilnahme an der dritten offenen Oberhavel-Zeitfahrmeister-Meisterschaft liebäugelte, muss umplanen. Diese Veranstaltung fällt aus. Geschuldet sei dies der Erkrankung eines maßgeblich für die Zeitnahme Verantwortlichen, so Andreas Becker vom Fürstenberger Radsportverein 94. Die Sperrung der Landesstraße in Richtung Rheinsberg entfällt damit ebenfalls, was für einige Teilnehmer der anderen Wettbewerbe von Bedeutung sein dürfte, die aus jener Richtung anreisen.

Radgefahren wird aber trotzdem. Neben den Kinderrennen, für die die Anmeldung vor Ort erfolgt, wird vom Radsportverein in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Ruppiner Seenland eine zwanglose Ausfahrt über 20 Kilometer nach Zernikow und zurück organisiert. Hier gilt: einfach um 11 Uhr mit dem Rad am Friedensplatz sein, keine Formalitäten, keine Kosten, kein Rennen gegen die Uhr. Der Tourismusverband will stattdessen bei dieser Gelegenheit noch einmal auf die unlängst eingeführte Knotenpunktwegweisung hinweisen. Auch an einem entsprechenden Infostand am Friedensplatz werde sich dem Thema gewidmet, entsprechendes Material und besonders Radwanderkarten für Interessierte ausgelegt, kündigte Jörn Fritsch vom Tourismusverband Ruppiner Seenland an.

An diesem Sonnabend findet in Menz überdies der erste Tag der offenen Höfe statt, organisiert vom Dorfverein. „Dass das beides zusammenfällt, war im Vorfeld nicht unbedingt gewollt, aber vielleicht ist das für manch einen ein zusätzliches Argument, an diesem Tag nach Menz zu kommen“, so Naturparkchef Dr. Mario Schrumpf.

Was die geschätzte Teilnehmerzahl angeht, hält sich Mitorganisator Wolfgang Schwericke vom Amt Gransee bedeckt. „Wir haben immer so 120 bis 200 Starter gehabt“, sagt er. Diesmal sei es für ihn eine unbekannte Größe. Erfahrungsgemäß meldeten sich viele Läufer erst am Veranstaltungstag an. Auch findet in diesem Jahr am selben Wochenende der Berlin-Marathon statt, nicht erst Ende September. „Manch einer hat die Veranstaltung in Menz sonst als Vorbereitung genutzt“, so Schwericke.

Das Catering am Friedensplatz übernehmen wie bereits im Vorjahr Henry Engel und sein Team vom Birkenhof – bis auf den süßen Part am Nachmittag. Für den Kuchenbasar zeichnet die sechste Klasse der Fontane-Schule verantwortlich.

Im Rahmenprogramm öffnet überdies das Menzer Naturparkhaus am Sonnabend kostenlos seine Pforten, nicht nur für Teilnehmer von „Aktiv durch das Ruppiner Seenland“, sondern für alle Interessierten, wie Mario Schrumpf betont.