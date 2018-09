See vorm Umkippen bewahrt

Kerstin Ewald

Krummensee (MOZ) Ortsbeirat Harald Strunze zieht positives Resumee über Belüftungsmaßnahme im Haussee Krummensee. Dank des Engagements der lokalen Sportfischer seien die Fische im heimischen Gewässer gut über den heißen Sommer gekommen.

Barsche, Hechte, Schleien, Rotaugen sind einige Fischarten, die in den krautigen Tiefen des Haussees in Krummensee schwimmen. Während der Hitzewellen 2015 und 2016 war es im Krummensee zu Sauerstoffmangel und erheblichem Fischsterben gekommen, immer wieder trieben Kadaver an der Wasseroberfläche.

Um ein derartig trauriges Szenario nicht noch einmal erleben zu müssen, hatten die Sportfischer Krummensee dieses Jahr vorgebeugt. 25 Meter entfernt von der Badestelle am Haussee brachten sie eine Belüftungsanlage an und führten ihrem heimischen Gewässer über die kritischen Hitzewochen ab Mitte Juli beständig Sauerstoff zu. Dies berichtete Ortsbeirat Harald Strunze, selbst Hobbyangler. Finanziert hat das Gerät der Anglerverband, die Stadt Werneuchen ließ aber durch eine Fachfirma den Stromanschluss legen.

„Die gemeinschaftliche Aktion ist insgesamt sehr gut gelaufen,“ lobt Ortsvorsteher Harald Strunze. „Natürlich haben sich die Angler in erster Linie um ihr Revier gekümmert, aber ihre Arbeit kommt ja allen Leuten in Krummensee, vor allem auch den Badenden zugute“, so Strunze. Inzwischen steht die Belüftungsanlage wieder still, erzählt er, denn der Betrieb verursache erhebliche Stromkosten.

Andreas Koppetzki vom Landesanglerverband Brandenburg befürchtet, dass sich in den nächsten Wochen die Probleme der stehenden Gewässer noch verschärfen könnten: „Wenn sich in den nächsten Wochen das Laub in den Gewässern zersetzt, verringert sich der Sauerstoffgehalt weiter“, so Koppetzi. Sein Verband, der 17% der fischereilich nutzbaren Gewässerflächen in Brandenburg bewirtschaftet, verleiht auch Belüftungsanlagen an Mitgliedsvereine. Wichtig sei, zumal bei den derzeit niedrigen Wasserständen, dass die Anlagen von Fachleuten angebracht würden.(kew)