Pinnow ([]) Am Dienstagvormittag ist die Polizei zu einem Industrie- und Gewerbegebiet nach Pinnow gerufen worden.

Dort hatten noch Unbekannte versucht, auf das Gelände einer dort ansässigen Firma vorzudringen. Sie beschädigten dabei das Eingangstor. Auf dem Grundstück entdeckte man in der Folge einen verendeten Wachhund. Jetzt ermitteln Kriminalisten der Inspektion Uckermark, was genau sich an dem Ort abgespielt hatte.